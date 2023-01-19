Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных

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19 января, четверг | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
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Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно.
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Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
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Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных
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Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Ивановки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, бронемашина и две самоходные гаубицы «Акация», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Нововодяного ЛНР. В районе Невского ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южного военного округа на Донецком направлении продолжали наступательные действия и нанесли огневое поражение ВСУ около Красногоровки, Галицыновки, Невельского ДНР.
За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 80 военнослужащих, две бронемашины, три французские артустановки Caesar, американская артиллерийская система М-777, самоходная артустановка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Также под Карловкой ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а возле Курахово ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок ВС России за сутки нанесено поражение 67 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек
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Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT.
Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить.
Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара.
По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения.
В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла.
СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.
Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
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Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.
Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.
В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.
В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.
После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.
У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.
Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
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В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
Арестович внесен в базу «Миротворца»
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Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».
На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».
«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.
Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.
Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.
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Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине
Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.
Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
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На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.
«В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.
«Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.
«Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.
«Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.
В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
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Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.
Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
Американцы разозлились на супругу Зеленского
Жители США в издании Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе
Читатели американского издания Breitbart обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую, которая выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом предоставить Киеву больше всевозможной помощи.
При этом украинская делегация призвала власти других государств доставить Киеву больше оружия и оказать больше давления на Россию. Комментаторы съязвили, что Зеленская «ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте». Ей посоветовали не попрошайничать, а ехать домой, пока «торговцы оружием по всему миру получают огромную прибыль», передает РИА «Новости».
«Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», – отметил комментатор Azchick.
Пользователь Norma McManus добавил, что «демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через американцев еще больше денег, пока Зеленской нужно съездить на шопинг в Милан».
«Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», – предположила Linda.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.
ПВО Брянской области отразила ночной ракетный удар Украины
Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области, никто не пострадал
Средства ПВО в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянской области, который был отражен силами ПВО, разрушений и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ.
Британия собралась передать Украине более 200 единиц бронетехники
Глава МИД Британии Клеверли объявил о решении Лондона передать Украине более 200 единиц бронетехники и артиллерию
Правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в ходе визита в Канаду.
Глава МИД Соединенного Королевства объявил, что Британия решила пойти дальше в вопросе помощи Украине и передать Киеву основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники, передает ТАСС.
В понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о решении Лондона передать Украине бронетранспортеры Bulldog и дополнительные беспилотники. Жители Соединенного Королевства сочли передачу британских танков Украине госизменой.
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