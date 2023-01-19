Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных

Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Ивановки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, бронемашина и две самоходные гаубицы «Акация», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Нововодяного ЛНР. В районе Невского ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения Южного военного округа на Донецком направлении продолжали наступательные действия и нанесли огневое поражение ВСУ около Красногоровки, Галицыновки, Невельского ДНР.

За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 80 военнослужащих, две бронемашины, три французские артустановки Caesar, американская артиллерийская система М-777, самоходная артустановка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Также под Карловкой ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а возле Курахово ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

В ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок ВС России за сутки нанесено поражение 67 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.