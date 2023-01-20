Рубль на открытии резко укрепился к евро

Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере

США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.

«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.

На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.

Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».

Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

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