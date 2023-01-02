Жители Японии впервые за три года пришли поздравить императора с Новым годом

Японцы впервые за три года с начала распространения коронавируса пришли ко дворцу императора Нарухито, чтобы поздравить монарха и его семью с Новым годом, сообщают корреспонденты.

В Японии каждый желающий может подойти к комплексу императорского дворца, пройти через ворота у «двойного моста» и зайти на придворцовую площадь. Там можно поприветствовать императорскую семью, которая несколько раз в день выходит на веранду, а император обращается к пришедшим с поздравительной речью, передает РИА «Новости».

Как отмечают журналисты с места событий, несмотря на отмену большинства COVID-ограничений, посещение площади в этом году отличается от предшествующих. Так, все желающие должны были еще в ноябре подать заявки, из которых методом лотереи были отобраны те, кто в понедельник мог увидеть императора лично. По информации управления императорского двора, таких набралось 9606 человек из 102 тыс. желающих.

Выигравшие право попасть на придворцовую площадь в понедельник выстроились в очередь слева от входа на территорию. Их пропускали внутрь только после того, как выходила предыдущая группа из 1,5 тыс. человек. Император и его семья в этот день появятся перед народом шесть раз в разном составе.

Кроме того, те, кто не смог попасть на площадь, получили возможность письменно поздравить императора. Для этого необходимо пройти санитарно-эпидемиологический досмотр вещей и личный досмотр металлоискателем. После чего разрешается пройти через ворота к палаткам, в которых можно было записать свое имя и регион на поздравительных листках. Вечером Управление императорского двора по ним обнародует число тех, кто пришел поздравить монарха.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении к россиянам выступил не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа.