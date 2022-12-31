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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 16:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин вручил знамена новым воинским формированиям
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Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поздравил россиян с Новым годом вместе с военными
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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа, оно будет показано всем жителям страны.
Президент выразил уверенность, что России удастся преодолеть трудности и сохранить страну независимой, пожелав оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу о любви, передает РИА «Новости».
Он отметил, что власти России сделают все возможное для помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции. Участников СВО глава страны поблагодарил за силу духа и отвагу, поздравив с наступающим Новым годом.
«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», – сказал Путин.
Россия строит и созидает, главное – судьба России, защита Родины – священный долг, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении.
«Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал президент.
Глава России подчеркнул, что Запад использует народ Украины для раскола России и ослабления, чего допущено не будет. Отметив, что западные элиты говорили о своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов.
«На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса», – сказал Путин.
Он напомнил, что гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие.
«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они – наши герои. Им сейчас труднее всего», – говорится в обращении.
Ранее российский лидер поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 января 2023 года
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С 1 января в России начнет действовать ряд изменений, касающихся социальной сферы. Так, с нового года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию, заработает универсальное пособие на детей и появится единый налоговый платеж.
Созданная после объединения ПФР и ФСС организация, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России, возьмет на себя функции обоих органов, пишет «Коммерсант» в обзоре основных законодательных изменений.
Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС) подписал российский лидер Владимир Путин 14 июля.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше.
Кроме того, с 1 января в России появится единый налоговый платеж. Закон о нем подписал президент Владимир Путин 14 июля. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН, передает ТАСС.
Еще одно нововведение коснется госпошлин для автовладельцев. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей. При этом скидку в 30% при оплате государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января отменяют.
Долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям с нового года начнут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах mos.ru и «Московский транспорт».
С 1 января также увеличатся ставки некоторых акцизов. Соответствующий приказ выпустило Министерство финансов. Так, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517 рублей.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил газете ВЗГЛЯД, что повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка.
С 1 января до 16 тыс. 242 рублей в месяц будет повышен минимальный размер оплаты труда. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 тыс. 375 рублей. В Минтруде отмечали, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,9%, а прожиточный минимум с нового года увеличится на 13,6% по отношению к уровню 1 января 2022 года.
С 1 января договор гражданско-правового характера (ГПХ) можно будет оформить на единой цифровой платформе. Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.
Кроме того, с нового года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу несколько выплат. На выплату этого пособия будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.
С 1 января на портале «Госуслуг» появится возможность подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.
Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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Систему научно-производственных центров испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем создадут в России, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил правительству создать систему центров испытаний и компетенций для развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы».
Список поручений Путина опубликован на сайте Кремля.
Также руководству страны предстоит сформировать систему сертификации таких беспилотных систем, их компонентов, комплектующих, лицензирования разработки и производства.
При этом нужно предусмотреть оптимизацию сертификации и лицензирования.
Кроме того, президент поручил создать систему непрерывной подготовки в сфере беспилотников, для этого привлекаются Агентство инициатив по продвижению новых проектов и Агентство развития профессионального мастерства.
Это поручение необходимо исполнить к 1 июня 2023 года.
Ранее в декабре президенту на выставке вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО) показывали разведывательную беспилотную платформу.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас подразделениям уровня роты и даже взвода необходимо иметь собственные легкие беспилотники видовой разведки.
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Покупателям из недружественных стран разрешили оплачивать долг за газ валютой
Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате ими долга за газ
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С покупателями из недружественных стран разрешены расчеты в иностранной валюте, если речь идет об оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Документ дополняет мартовский указ об оплате покупателями из недружественных стран российского газа в рублях. В одном из пунктов указывается, что в случае передачи обязательств по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в том же порядке, передает ТАСС.
В новом указе говорится, что в случае взыскания российским поставщиком задолженности или при погашении иностранным покупателем задолженности расчеты можно вести «в иностранной валюте, указанной в контракте». Деньги необходимо переводить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.
Новым указом Путин разрешил погашать долги в иностранной валюте, однако возобновления поставок после погашения долга не будет при дальнейшей оплате не в рублях, передает РБК.
Как передает «Интерфакс», теперь иностранные покупатели российского газа, отказавшиеся от перехода на новую систему оплаты с автоматической конвертацией платежа в рубли, смогут вернуть долги в валюте контракта.
Напомним, Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом России в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент России в поздравлении лидера КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
Путин вручил знамена новым воинским формированиям
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Новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина во время посещения главой государства штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что знамена вручили 1-му Донецкому и 2-му гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам и Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.
Песков напомнил, что боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести и отваги.
Представитель Кремля пояснил, что именно с военнослужащими ЮВО президент записал новогоднее обращение к россиянам, передает РИА «Новости».
«С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа – прим. ВЗГЛЯД) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», – сказал Песков.
Напомним, в ходе поздравления Путин заявил, что Россия сделает все возможное для помощи семьям погибших в ходе СВО.
В МЧС назвали частую причину пожара в доме во время новогодних праздников
Основными причинами пожаров в России во время новогодних праздников становятся аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Так, за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, передает РИА «Новости».
Причинами трагедий стали пожары из–за перегрузки электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение. В ведомстве отметили, что если исключить эти риски, то жилье станет безопаснее.
Всего же в 2022 году в регионах страны произошло 7 тыс. бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об итогах, которых добилась России по итогам 2022 года.
Путин поручил решить вопрос по индексации пенсий работающим инвалидам
Путин поручил правительству решить вопрос по индексации пенсий работающим инвалидам
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим людям с инвалидностью, срок обозначен до 15 апреля.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также глава государства поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, в том числе предусмотреть возможность приобретения протезов с использованием такого документа. Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 1 июня.
Ранее Путин обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым меры поддержки созданных инвалидами предприятий.
Асад в поздравлении Путину с Новым годом поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом
Башар Асад позравил Путина с наступающим Новым годом
Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад РФ в борьбе с терроризмом, сообщило информационное агентство САНА.
Асад пожелал России всего наилучшего, чтобы наступающий год принес России процветание и прогресса. Он подчеркнул, что Москва оказывает огромную поддержку сирийскому народу в его войне с терроризмом и его усилиях по сохранению целостности и единства территорий, передает ТАСС.
Ранее в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также Владимир Путин поздравил глав государств СНГ с наступающим Новым годом и лидеров мировых держав, в том числе турецкого президента Реджепа Эрдогана, а также премьера Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, Путин не стал поздравлять президента США Джо Байдена, а также вице-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Политолог Кортунов объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена.
Эрдоган озвучил цели для Турции в 2023 году
Анкара видит своей целью в новом году становление одним из лидеров в политике и экономике всего мира, заявил в ходе новогоднего обращения президент страны Тайип Эрдоган.
Целью Турции является не просто «вход в высшую лигу» глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит «занять первые строчки», заявил глава турецкого государства, передает ТАСС.
Эрдоган напомнил, что в следующий год для Турции – юбилейный, она отметит 100-летие республики.
Ранее президент России Владимир Путин выразил новогодние поздравления руководителям стран СНГ лидерам мировых держав, в том числе турецкому президенту Эрдогану, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Путин поручил определить зоны пространства в воздухе для беспилотников
В России планируется определить категории зон воздушного пространства для полетов беспилотных судов, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил правительству создать благоприятные условия для развития рынка беспилотников. Для этого необходимо определить зоны воздушного пространства в зависимости от уровня их доступности для полетов таких судов, сообщается на сайте Кремля.
Также президент поручил определить параметры использования аппаратов, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для предотвращения столкновений, выделить частотные диапазоны для единой инфраструктуры управления беспилотными системами с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.
Ответственным предстоит представить доклад по этой теме главе государства до 15 апреля 2023 года и предоставлять такие каждые полгода.
Путин поручил утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы российского производства до 2030 года. В нем должно быть предусмотрено наращивание объема поставок для удовлетворения потребностей органов власти, госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ.
Также в субботу глава государства поручил создать в стране систему научно-производственных центров по разработке беспилотных аппаратов.
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с наступающим Новым годом, и рассказал, почему в уходящем году началась спецоперация на Украине.
«Совсем скоро наступит 2023 год. По традиции мы встречаем его в кругу близких и родных людей. Вместе подводим итоги года минувшего. Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде. Взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому. «Своих не бросаем» стало девизом уходящему году», – сказал он в видеообращении.
Ролик доступен в Telegram-канале зампреда Совбеза.
Он добавил, что Россия «распахнула двери родного дома» для своих братьев и сестер, и «открыла им свое сердце». СВО, по утверждению Медведева, помогает не только отстоять право на родной язык, традиции и культуру, но и преследует цель положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве.
Зампред Совбеза подчеркнул, что эта цель будет обязательно достигнута.
Медведев напомнил, что в последние часы уходящего года российские солдаты, офицеры и добровольцы защищают Родину, многие из них находятся в бою. Он отметил, что мысли россиян с теми, кто «свято верен своему долгу», и сражается с «темными силами киевских нацистов».
Медведев выразил благодарность героям современной России за их мужество, самоотверженность и стойкость, а также за готовность самопожертвованию.
Он предупредил, что 2023 год также не будет легким, враги России продолжат попытки сломить ее, подчинить своей воле, но, по мнению зампреда СБ России, у них ничего не получится.
«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда. А в правде победа», – подчеркнул Медведев.
Он призвал делать все, чтобы жизнь граждан страны, в том числе на новых территориях, была благополучной и безопасной, и также пожелал успехов и всего самого доброго в наступающем году.
Напомним, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными.
Эксперты оценили значимость поручений президента по итогам встречи с инвалидами
Общественник Ильясов: Реализация поручений президента поможет встать на ноги тысячам людей
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Поручения президента по итогам встречи с инвалидами и общественными организациями дадут возможность быстро и эффективно решать вопросы, которые волнуют людей. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли член НКО Марат Ильясов и член центрального штаба ОНФ Юлия Белехова.
«Важность поручений заключается в том, что теперь есть возможность решения конкретных вопросов практически напрямую с ведомствами. Это то, о чем мы ранее просили. Такой контакт просто необходим, потому что к нам за помощью обращаются люди, и они хотят слышать ответы на свои вопросы», – сказала член центрального штаба ОНФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
«Сейчас мы собрали все самые волнующие нас и наших подопечных проблемы. И есть реальная возможность их решить. Впереди есть целый год для того, чтобы показать, насколько эффективно можно решать задачи при прямом контакте с профильными ведомствами», – подчеркнула собеседница.
«Сама встреча и весь список поручений президента – большой итог этого года и результат серьезной работы. Я могу сказать, что еще 15 лет назад реабилитации инвалидов уделялось довольно мало внимания. Сегодня же мы видим ряд реально работающих проектов», – добавил Марат Ильясов, руководитель проекта «Встал на ноги – помоги другому» автономной НКО содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ».
«Разница в подходах колоссальная, буквально небо и земля. И благодаря поручениям президента это развивается все больше. Можно с уверенностью сказать, что поручения дают реальную надежду многим людям на восстановление», – продолжил он.
«Я представил президенту разработанные мною тренажеры и методику реабилитации инвалидов. 16 лет назад в результате аварии я и сам оказался парализован, но смог встать на ноги. Поэтому прекрасно понимаю, насколько это сложный процесс и что многим требуется помощь», – обращает внимание собеседник.
«Сейчас разработано 12 различных моделей для занятий в положениях лежа, сидя и стоя. Они подходят для людей с различными функциональными ограничениями. Мы уже ведем серьезную работу, многое сделано. Кроме того, проводятся клинические исследования для получения регистрационных удостоверений», – рассказывает общественник.
«За пять лет, которые мы работаем, удалось оказать помощь многим людям. И было большое желание масштабировать этот опыт на всю страну. Теперь, благодаря поручению Владимира Путина, у нас появилась такая возможность», – подчеркнул Ильясов.
Ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая прошла 2 декабря в формате видеоконференции.
В числе прочего глава государства поручил создать центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР).
Напомним, в декабре Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.
Также Путин распорядился решить вопрос по индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Установленный срок – 15 апреля. Помимо этого, глава государства поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, в том числе предусмотреть возможность приобретения протезов с использованием такого документа.
Кроме того, до 31 декабря будущего года правительство представит доклад по поводу возможности проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров Марата Ильясова. Ожидается, что при успешном прохождении все испытаний технология будет введена в медицинскую практику и будет использоваться при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта.
Футболисты сборной России выпустили серию фото в костюмах Дедов Морозов
Участники российской сборной по футболу сфотографировались в костюмах Дедов Морозов, снимки опубликовали в Telegram-канале футбольной команды России.
«Не один, а целых десять Дедов Морозов пришли поздравить вас с наступающим Новым годом», – говорится в посте Telegram-канала сборной.
В съемках задействованы игроки Георгий Джикия, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Федор Чалов и остальные.
Подписчикам предлагается угадать, где какой футболист замаскирован под Деда Мороза.
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