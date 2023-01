Температура в Москве побила рекорд Синоптики рассказали о погоде в столице 2 января 2023, 06:19 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность, гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов. Осадков не ожидается. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус семь градусов. Ветер западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области до 13.00 мск вторника из-за гололедицы, передает ТАСС. Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп 1 января 2023, 16:03

На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь. «Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России. Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, и передавать им взрывчатку для диверсий не имеем смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека. Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий. «Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов. Ранее Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России. Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область. Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер» Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер» 1 января 2023, 13:38 Текст: Вера Басилая

Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов». Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН. Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой. Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab 1 января 2023, 15:35 В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20. Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ. Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны. Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian 1 января 2023, 13:24

Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди. Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград». Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов. Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ 1 января 2023, 11:08

Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости». По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости. «А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин. Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах. Энергетики Украины назвали беспрецедентными повреждения инфраструктуры страны Глава «Укрэнерго»: На восстановление энергообъектов Украины могут уйти годы 1 января 2023, 14:10

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Повреждения энергетической инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня, много объектов уничтожено, на полное восстановление уйдут месяцы, а то и годы, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Кудрицкий заявил, что уровень повреждений инфраструктуры страны носит беспрецедентный характер. По его словам, достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена, речь идет не только о подстанции «Укрэнерго», но и гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы, передает ТАСС. Он также заявил, что наиболее значительно повреждены энергообъекты в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Кудрицкий предупредил, что теоретически Украине может грозить полное отключение от света, но на практике такого пока ждать не стоит. Ранее первый замглавы украинского МВД Евгений Енин заявил, что с начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры. Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили 1 января 2023, 14:27

Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли. Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой. Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец». О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК. «Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист. В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие. Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9» Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации. Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников 1 января 2023, 15:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны. Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО. Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве. Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер. Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков. В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины. Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны. В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ. В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50. В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Названы потери ВСУ в первый день нового года 1 января 2023, 15:07

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР. По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik. Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ. Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ. Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку 1 января 2023, 19:06

Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes. В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает Ф

НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия, заявления Запада о проигрыше Москвы преждевременные, сообщает CNN. Издание отмечает, что в НАТО могут начать искать целесообразность поставок оружия Киев в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Украины мире, передает Ura.ru. Также автор статьи считает, что заявления Запада о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет. В США предупредили о возможном отключении электричества на годы The National Interest: США столкнулись с угрозой энергетического кризиса 1 января 2023, 18:06 Текст: Вера Басилая

США оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, некоторые районы могут остаться без света на несколько лет, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази. В США участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тыс. жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже 40 тыс. человек, подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне. По словам обозревателя The National Interest, ни один из стрелявших о подстанциям из крупнокалиберных винтовок с большого расстояния не был наказан. «Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», – цитирует РИА «Новости» Кази. Автор статьи уточнил, что высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, но 70% всей электроэнергии страны приходится на них. Кази предупредил, что отключение девяти из тридцати трансформаторов во время пикового спроса приведет к полному выведению из строя всей энергосистемы Соединенных Штатов. Кази уверяет, что на практике замена высоковольтных трансформаторов может растянуться до двух лет, при этом в США практически нет мощностей по их производству высоковольтных трансформаторов. Газета ВЗГЛЯД писала, как США лишают Европу промышленности и персонала из-за энергокризиса. Новости СМИ2 В Японии назвали ненормальной ситуацию в торговле с Россией JB Press: Импорт товаров из Японии в Россию превысил уровень 2021 года вопреки санкциям 1 января 2023, 15:13 Текст: Вера Басилая

Общая сумма импорта и экспорта между двумя государствами остается на досанкционном уровне, а в этом году импорт из Японии в Россию превысил уровень 2021 года, сообщает издание JB Press. По информации автора статьи Минору Ямады, особенно важной статьей импорта оказались подержанные японские легковые автомобили, не попавшие под санкции из-за стоимости не выше 6 млн иен, передает РИА «Новости». Он отметил, что объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1 551,6 млрд иен более чем на 270 миллиардов. Также Ямада подчеркнул, что Япония остается зависима от России в топливной сфере. Из общего объема импорта в 132,5 млрд иен 66% пришлось на сжиженный природный газ и уголь, также большие расходы – рыба и морепродукты. Он заявил, что импорт морепродуктов из России в январе-октябре составил 129 млрд иен. Между тем, Япония не попала под действие экономических санкций США на импорт российской морской продукции, но Япония не подпала под действие ограничений, поскольку морепродукты оказывают большое влияние на японских переработчиков. Автор отмечает, что для рыбаков Хоккайдо эмбарго на российские морепродукты – это вопрос жизни и смерти, без российского краба и морского ежа они не могут вести бизнес. Ранее сообщалось, что Япония увеличила импорт зерновых и СПГ из России. В Сети высмеяли «пугающее» новогоднее заявление Байдена Пользователи Twitter прокомментировали новогоднее заявление президента США Байдена 1 января 2023, 11:26 Текст: Вера Басилая

Пользователи Twitter (заблокирован в России) с иронией отнеслись к новогоднему заявлению президента США Джо Байдена о готовности работать в 2023 году. «Готов делать дела в 2023 году», – написал Байден в официальном аккаунте Twitter (заблокирован в России). К публикации прикреплена фотография, на которой президент США поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой. «А какие-нибудь ты сделал в 2022?» – спросил Oclasus. «Больше отмывания денег?» – заключил tim anderson. «В этом году ты научишься самостоятельно менять подгузники?» – высмеял Year Zero – Rory Biller, передает РИА «Новости». «Твоя жена знает, что ты на улице?» – со злостью поинтересовался Boomer Mays. «Пугающе», – написал MatthewJshow. «Как, например, написав заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли, наконец, начать уважать тебя хоть за один поступок?» – иронично отметил King B. Ранее в рождественском поздравлении экс-президент США Дональд Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым. Новости СМИ2 Стало известно о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским Axios: Зеленский не поддержал Израиль в ООН из-за отказа поставок ПВО на Украину 1 января 2023, 12:01 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине, сообщает портал Axios. Издание пишет, что телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Премьер-министр Израиля просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости». Источник на Украине сообщил, что Зеленский в обмен на поддержку попросил у Нетаньяху предоставить системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников. Премьер Израиля якобы заявил, что разговор о ПВО требует обсуждения в будущем, но Зеленскому не понравился ответ, и он указал послу не присутствовать на голосовании, чем был разочарован Тель-Авив. В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались. Ранее сообщалось, что в Израиле опасаются передавать Украине «Железный купол» из-за того, что Россия может перехватить и изучить эту самую передовую ПВО.