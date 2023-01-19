Роскосмос назвал сроки полета космонавта Федяева на МКС на корабле Crew Dragon

Взгляд
19 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
Перейти в раздел…

Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал Германию возглавить отправку танков Киеву
    Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска В Кремле посоветовали Зеленскому осознать, что Россия и Путин есть и будут На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева Стало известно об улучшении состояния здоровья Михалкова
    Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине Умерла журналистка Бэлла Куркова
    Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить Россию и Белоруссию Названа причина унесшего жизни 15 армянских военных пожара Болельщики с украинским флагом оскорбили россиянина Рублева на Australian Open

    Главная тема


    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    война против России


    Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере

    оружие для Украины


    Эксперты описали новую дилемму в отношениях России и США

    поставки танков


    В Германии заявили о тупиковом положении Шольца

    Видео

    в условиях санкций


    Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    обеспеченность боеприпасами


    Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

    покупки через посредника


    Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

    катастрофа в Броварах


    Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Роскосмос назвал сроки полета космонавта Федяева на МКС на корабле Crew Dragon

    Роскосмос: Космонавт Федяев отправится на МКС на Crew Dragon не ранее 26 февраля

    19 января 2023, 14:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX не ранее 26 февраля, сообщили в госкорпорации.

    По сообщению Роскосмоса, космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на американском пилотируемом корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года, передает ТАСС.

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на МКС в рамках перекрестных полетов на американском корабле Crew Dragon в середине февраля 2023 года.  

    Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек
    		    18 января 2023, 19:59
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT.

    Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить.

    Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара.

    По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения.

    В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла.

    Коментарии (35)
    СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД

    18 января 2023, 15:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.

    Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.

    Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

    Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

    Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.

    Коментарии (35)
    Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России
    		    18 января 2023, 21:57
    Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.

    «Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.

    Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

    Коментарии (47)
    На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева
    WSJ рассказала подробности убийства СБУ переговорщика Киреева
    		   19 января 2023, 08:48
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газета The Wall Street Journal рассказала о ликвидации члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, обвиненного Киевом в «шпионаже» в пользу России.

    Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», так как именно он сообщил ему данные о «планах России» накануне начала российской спецоперации, сообщает канал 360.

    Как пишет издание, до начала второго этапа украино-российских переговоров Киреев поехал на один из киевских вокзалов вместе с охраной, которую предупредил, что его могут арестовать, и попросил не сопротивляться. У Софийского собора к Кирееву подъехали агенты СБУ, которые потребовали сдать оружие и увезли его, после чего агентам военной разведки показали уже его тело. Источник газеты добавил, что переговорщика убили из-за «шпионажа» в пользу России.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.

    Коментарии (28)
    Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем»
    		    18 января 2023, 19:55
    Фото: РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны.

    «С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ.

    «Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк.

    Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов.

    «В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк.

    Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов.

    «К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк.

    К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик.

    Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник.

    В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

    Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны.

    В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина.

    В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза.

    После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.

    Коментарии (2)
    В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
    Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева

    18 января 2023, 21:04

    Текст: Кристина Цыцура

    Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.

    Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.

    Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией. 

    Коментарии (27)
    Арестович внесен в базу «Миротворца»
    		    18 января 2023, 16:52
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».

    На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».

    «Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.

    Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.

    Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (47)
    Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине
    Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
    		    18 января 2023, 22:59
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.

    По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.

    Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.

    Коментарии (31)
    Подросток в Москве умер от бессонницы

    18 января 2023, 19:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В столице подросток скончался из-за редкой формы бессонницы, речь идет о неизлечимом наследственном заболевании, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    Умершему было 16 лет, его тело нашли в квартире дома на Южнобутовской улице, сообщил собеседник РЕН-ТВ.

    При этом заболевании человек неизбежно умирает из-за недостатка сна, всего в мире зарегитрированы 40 семей с такой болезнью. Фатальная семейная бессонница может проявляться с подросткового возраста, но чаще всего она проявляется после 50 лет.

    Больной страдает от недостатка сна на протяжении периода от полугода до трех лет, после чего умирает. Обычно на заключительных стадиях болезни человек уже не может спать и говорить, перестает реагировать на окружающих и быстро худеет.

    В 2018 году российский гражданин скончался в Таиланде из-за редкой лихорадки.

    Коментарии (12)
    Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
    		    19 января 2023, 11:50
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

    «Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

    «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров. 

    «Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр. 

    На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

    Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.

    Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».

    Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (45)
    Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
    Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов

    19 января 2023, 02:56

    Текст: Антон Никитин

    Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.

    Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.

    В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).

    Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).

    Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.

    Коментарии (51)
    Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
    		    19 января 2023, 05:58
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.

    Коментарии (13)
    Посольство РФ в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
    Посольство РФ в Таллине уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из гражданства России

    18 января 2023, 22:22

    Текст: Антон Никитин

    Заявления об отказе от гражданства России в Эстонии временно не принимаются, сообщило посольство РФ в Таллине.

    В посвященном консульским вопросам разделе сайта диппредставительства России в Эстонии размещено объявление, в котором говорится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Причины такого решения не раскрываются, передает ТАСС.

    Там также уведомляется, что граждане, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в консульский отдел посольства России в Финляндии.

    Напомним, в минувший четверг Еврокомиссия поддержала планы Эстонии начать конфискацию российских активов. Газета ВЗГЛЯД разбирала планы Эстонии начать охоту за российскими деньгами.

    Коментарии (22)
    США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
    		    19 января 2023, 01:58
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Li

    Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.

    Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.

    Коментарии (12)
    Путин: Победа России неизбежна
    Путин заявил о неизбежности победы России
    		    18 января 2023, 16:14
    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна.

    «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС.

     

    В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.

    Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.

    Коментарии (104)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •