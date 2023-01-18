Россияне назвали самые значимые меры поддержки экономики

Меры поддержки экономики в сферах строительства и сельского хозяйства оказались самыми заметными для россиян, свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Самым популярным направлением, где действия властей получили наивысшую оценку среди респондентов, стало сельское хозяйство – 26%. Высоко оценены также успехи по стабилизации ситуации в сфере строительства (21%), финансов и промышленности (по 17%). Только 8% ответили, что предпринятые меры не дали успеха ни в одной сфере, говорится в сообщении на сайте СИТИ.

Большинство опрошенных (90%) осведомлены о том, что российские власти предпринимали меры по стабилизации экономической ситуации в стране. Среди них примерно поровну тех, кто что-то слышал об этом, но не знает подробностей (47%), и тех, кто хорошо осведомлен (43%).

Между тем по сравнению с другими возрастными когортами, россияне старшей возрастной группы более информированы о предпринятых российскими властями мерах стабилизации экономики страны и более позитивно оценивают успехи в этом направлении.

Молодежь, хоть и хуже информирована о предпринятых мерах в целом, более позитивно оценивает успехи властей в тех сферах, с которыми чаще соприкасается лично – информационные технологии, образование, здравоохранение.

«Сфера строительства вышла на второе место, потому что именно строительство в первую очередь ассоциируется с развитием территории, с улучшением качества жизни. Сфера строительства, как и сельского хозяйства, в той или иной мере касается огромного количества россиян: кто-то инвестировал в расширение жилплощади и ожидает сдачи нового дома, кто-то ждет переселения по программе реновации, кто-то строит собственный дом своими руками или делает капитальный ремонт и так далее. Поэтому логично, что очень многие жители нашей страны следили за состоянием отрасли в сложный для экономики период», – оценил результаты исследования директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Опрос проводился 14–16 января 2023 года. Метод исследования – телефонный опрос. Объем общероссийской выборки – 1600 респондентов. Выборка квотная, стратифицированная по полу, возрасту, федеральному округу. Опрашивались жители городов и сельских населенных пунктов. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,45%.