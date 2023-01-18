Путин: Победа России неизбежна

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18 января, среда  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
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Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

Великобританию и ЕС уличили в покупке российских энергоресурсов REUTERS/David Gray
Британия клялась отказаться от российских нефти, угля и газа, однако обещание так и не сдержала, удивляется Запад. Статистика показывает, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, но просто через посредника – Индию. На самом деле, этой схемой пользуется и континентальная Европы, и уже давно. Из нового то, что посредником становится также Китай. Похожие лазейки европейцы могут начать использовать и по нефтепродуктам.  Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

«Вся политика Зеленского базируется на пиаре, на контроле за информпространством, он ведет ментальную войну» picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

США присылают Украине израильские боеприпасы Masnori Inagaki/The Yomiuri Shimbun/Reuters
США пришлось распечатать свои арсеналы в Израиле и Южной Корее, чтобы восполнить дефицит боеприпасов на Украине. При этом в зарубежной прессе часто пишут о том, что «снарядный голод» испытывает не только Запад, но и Россия. Так ли это на самом деле? И почему Москва в этом вопросе оказалась в более выгодном положении, чем Вашингтон?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии. Подробности...

Многополярный мир – это не смена гегемонов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

ЕС лишил Украину европейского будущего

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

США пошли в атаку на «Вагнер»

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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    Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

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    Путин: Победа России неизбежна

    Путин заявил о неизбежности победы России
    		    18 января 2023, 16:14
    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна.

    «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС.

     

    В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.

    Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.

    Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК
    Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году
    		    17 января 2023, 17:11
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности.

    «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин.

    Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики.

    «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.

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    Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе
    Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе
    		    18 января 2023, 14:12
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

    «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС.

    «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно.

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    Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда
    Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы

    18 января 2023, 14:28

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

    «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства.

    Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа.

    «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера.

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    Путин прибыл на Невский пятачок
    		    18 января 2023, 10:06
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

    Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС.

    Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

    Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней.

    Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб.

    Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными.

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    Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России

    17 января 2023, 19:29

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека.

    Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать.

    В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России.

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    Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе
    Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе

    18 января 2023, 05:58

    У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

    Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС.

    Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.

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    Путин на Невском пятачке почтил память павших воинов
    Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу павшим воинам на Невском пятачке
    		    18 января 2023, 10:35
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

    Главу государства встретил у памятника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возле основания монумента Путин положил перевязанный траурной черной лентой букет красных роз. Горнист почетного караула в этот момент исполнял песню «Тишина» Льва Гурова. Президент почтил память павших воинов молчанием и поклоном, а после вернулся к автомобилю, передает ТАСС.

    Ранее глава государства рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин, где был тяжело ранен. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде, похоронила зимой 1942 года умершего от дифтерии старшего брата Путина Виктора.

    Во время поездки в Санкт-Петербург Путин посетит одно из предприятий оборонной промышленности.

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    Путин внес проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ
    Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы
    		    17 января 2023, 19:12
    Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД.

    В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившим действие в отношении РФ 21 международный договор.

    Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.

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    Путин подчеркнул важность признания геноцида гражданского населения СССР

    18 января 2023, 13:58

    Текст: Антон Никитин

    Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

    По словам российского лидера, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге. Оценки были даны, но в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, передает ТАСС слова главы государства.

    Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну». «И за то, что вы делаете сегодня», – добавил он.

    В ходе встречи Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками.

    «Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», – сказал Путин.

    Режиссер-постановщик фильма – двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев. В числе его работ – «Экипаж», «Легенда № 17». Роли в картине исполнили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, а также иностранные артисты. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области.

    В Санкт-Петербурге Путин вместе с губернатором города Александром Бегловым посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

    В ходе экскурсии президент рассказал историю из жизни его семьи во время войны.

    «У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», – рассказал он, после того, как Беглов поделился, что карточки меняли цвет каждый месяц, чтобы избежать мошенничества.

    В среду, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Глава государства подчеркнул, что знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти.

    Коментарии (7)
    Путин призвал не допустить вывоза всего урожая за границу

    17 января 2023, 18:22

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Нельзя допустить вывоза всего урожая за рубеж, поскольку страна нуждается в стабильных резервах, заявил президент Владимир Путин во вторник.

    «Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу», – цитирует главу государства ТАСС.

     

    Он добавил, что даже ограничения в логистике, фрахту и страховке не мешают вывозить резервы, «влет пойдет, и уже идет».

    «Нам резервы обязательно нужны. Мы не знаем результаты работы сельского хозяйства за 2023 год. Смотрите, что происходит: в Европе теплая погода, а в Туркменистане – минус 25, в Узбекистане – минус 23. Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить», – сказал Путин.

    Также во вторник президент призвал прекратить поставки необработанной древесины и заняться поставками продукции с высокой добавленной стоимостью.

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    Путину показали российский электрокар E-NEVA
    Путину показали новый российский электрокар E-NEVA
    		    18 января 2023, 15:37
    Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.

    Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС.

    Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса.

    На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему.

    «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин.

    Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей.

    Коментарии (0)
    Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ
    		    18 января 2023, 15:43
    Фото: ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал маршала Советского Союза Леонида Говорова как одного из лучших военачальников Второй мировой войны.

    Путин поблагодарил внука маршала за работу по сохранению исторической памяти, отметив его выдающегося деда – одного из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – сказал президент.

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    В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897–1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина.

    В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград.

    Коментарии (2)
    Путин: Инфляция в России может опуститься ниже 4%

    17 января 2023, 17:32

    Текст: Ольга Иванова

    Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

    «Я совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи, уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение до 5%, а затем, во втором квартале, может быть, даже ниже 4%. Это принципиально важно для реальных доходов граждан и для экономики в целом, ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Он также напомнил, что «инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей».

    «И еще. Важнейший вопрос для качества жизни, для развития бизнеса и территорий – это, безусловно, строительство жилья и инфраструктуры. В 2022 году у нас здесь хороший результат, он [год] стал весьма успешным в этом смысле. Сданы в эксплуатацию рекордные объемы жилья – 101,5 млн квадратных метров, такого у нас, по-моему, еще не было в новейшей истории, да и в советские годы, по-моему, не было», – указал Путин.

    По итогам прошлого года инфляция составила 11,9% – это меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство. По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%.

    Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.

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    Путин: Власти понимают, чего ожидать в экономике в этом году
    Путин: Россия преодолела риски в экономике, власти понимают, чего ожидать в этом году

    17 января 2023, 18:29

    Текст: Ольга Иванова

    Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски», – цитирует его ТАСС

     

    По словам Путина, сейчас власти примерно понимают, «какие риски будут в 2023 году. В 2022-м мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли. В 2023 году надо их пройти более эффективно». 

    Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.

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    Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром

    18 января 2023, 14:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

    По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит.

    «Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова.

    Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты.

    Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота.  

    «Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он.

    В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде. 

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