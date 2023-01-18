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Лавров: Прежних отношений у России и Запада уже не будет
Глава МИД Лавров заявил, что прежних отношений у России и Запада уже не будет
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Ни сотрудничества, ни диалога, как в доконфликтное время, у России с Западом уже не будет, Москва не потерпит лжи при подписании международных документов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Москва больше не поставит себя в ситуацию, когда западные страны лгут при подписании международных документов, отказываясь потом их исполнять, передает ТАСС.
Министр напомнил, что подобное отношение у Запада было при подписании стамбульской декларации ОБСЕ, принятой на саммите в Астане в 2010 году декларации ОБСЕ, соглашения об урегулировании кризиса на Украине в феврале 2014 года, которые гарантировали Германия, Франция и Польша. Лавров добавил, что Минские договоренности, которые также никто не собирался выполнять, были одобрены Советом безопасности ООН.
«Врали нам в лицо, подписывая на уровне президентов и премьер-министров торжественные обязательства», – подчеркнул он.
Также Лавров объяснил, почему Москва долгое время верила в обещания, приведя исторический пример, когда купцы о чем-то договаривались, они ничего не подписывали, просто ударяли по рукам. Однако в случае, если кто-то обязательства не выполнил, его переставали уважать.
«Нас отучили от этого, после того, как обещали НАТО не расширять», – заметил министр.
Кроме того, глава МИД России указал на то, что резолюция Совбеза ООН по Минским соглашениям была юридически обязывающим документом, который все члены ООН обязаны были выполнять. Однако и здесь, по словам Лаврова, резолюция была полностью саботирована и оставила других путей решений конфликта.
Тем не менее, Лавров отметил, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории, о чем говорят лидеры стран и показатели растущего товарооборота.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
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Вашингтон решил, что санкции, введенные против России, не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, касающиеся любых клинических медиспытаний.
В опубликованной министерством финансов США лицензии 6С говорится, что данный документ заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В тексте нового документа есть ряд различий по сравнению с предыдущей версией.
В частности говорится, что ведомство разрешает транзакции, касающиеся «предоставления сельхозпродукции». Ранее разрешение касалось ее производства, продажи или транспортировки.
Кроме того, уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В предыдущей версии лицензии речь шла о «продолжающихся клинических испытаниях и иной исследовательской медицинской деятельности». Из новой версии следует, что речь идет о любых клинических испытаниях, а не только «продолжающихся», передает ТАСС.
Минфин США не уточняет, как долго будет действовать лицензия 6С.
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
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Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».
Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».
Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.
NYT: США присылают Украине израильские боеприпасы
Пентагон передает для Украины снаряды калибром 155 мм со складов в Израиле
Пентагон поставляет Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с израильских складов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских и американских чиновников.
Отмечается, что США, таким образом, используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970 годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
США раскрыли «тайный план» относительно России
Американский обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» США относительно России
У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.
По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».
Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».
По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
В Тель-Авиве раскритиковали США за передачу израильских арсеналов Украине
Политолог Ципис: Хитрый план США по Украине обернется очередным скандалом для Израиля
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Если Израиль пойдет на поводу у США в вопросе поставок оружия Украине, это приведет к большим репутационным потерям и сильно испортит наши отношения с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США присылают Украине израильские боеприпасы.
«Факт поставок американского оружия из Израиля вполне возможен. В современной истории США предпринимали аналогичные шаги и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия», – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю» – отметил собеседник.
«Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства», – отметил он.
«Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности», – подчеркнул Ципис.
«Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции», – отметил он.
«Кроме того, Украина торговала военными технологиями с Ираном, который стремится овладеть ядерным оружием. Также она продавала оружие боевикам ХАМАС и другим организациям. Это уже не говоря о том, что украинские коллаборационисты были пособниками нацистов во время Второй мировой войны», – напомнил собеседник.
Рассуждая о том, как быстро Украина истратит поставленное через Израиль оружие и боеприпасы, Ципис отметил, что во многом это зависит от того, какое именно вооружение будет поставлено. Он также не исключил, что «Израилю, возможно, придется и своих советников на Украину направлять для активации военных систем натовского образца, а это уже повлечет дополнительные неприятности для страны».
«Вместе с тем, если такая схема поставок военной помощи Украине сработает один раз, то израильские власти будут продолжать ей следовать до тех пор, пока не обожгутся. Такова специфика принятия решений у нашей власти», – отмечает политолог.
«Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему», – убежден он.
«Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана», – заключил Ципис.
Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон отправляет на Украину американское оружие, хранящееся в Израиле. Израильские официальные лица изначально выражали опасения, что этот шаг может повредить их отношениям с Россией.
Отмечается, что США используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил».
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеспеченности снарядами российской армии и ВСУ. По словам военного эксперта Александра Михайлова, все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, отметил он.
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WP: Масштаб последствий санкций против России оказался меньше, чем ожидалось
В США заявили, что санкции против России не оправдали ожиданий Запада
Введенные странами Запада антироссийские санкции повлияли на российскую экономику меньше, чем планировалось, написал журналист Адам Тейлор в газете Washington Post.
Согласно его статье, масштаб последствий для российской экономики от санкций не стал катастрофическим, более того, «хотя Путин и не в Давосе, Россия не полностью отрезана от мира». Также Тейлор отметил, что показатель торговли Москвы с другими странами вырос за 2022 год настолько, что в неконфликтное время это значило бы год бурного экономического роста, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Автор статьи подмечает, что россияне и туристы не заметили изменений в жизни, несмотря на уход западных сетей. В этой связи Тейлор начал рассуждать, а работают ли вообще эти санкции. Согласно его оценке, работают и влияют на российскую экономику. Более того, в будущем в связи с падением доходов от продажи нефти и газа, санкции «станут еще сильнее».
Журналист не стал предсказывать сроки такого развития событий и заметил, что подрыв российской экономики будет зависеть от настойчивости Запада, которые за последний год совершили «много попустительств».
«Возможно, именно поэтому украинские чиновники и их сторонники находятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где они выступают против усталости и апатии среди союзников», – заключил автор.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, добавив, что в данный момент власти примерно понимают, какие риски будут в 2023 году.
До этого Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.
Хакеры рассказали о взломе налоговой службы США с помощью порно
Сеть американской Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) взломали при помощи копии порносайта PornHub, куда сотрудник ведомства ввел свои логин и пароль, рассказал лидер хакерской группы Killnet хакер Killmilk.
Белорусские коллеги Killnet создали обычную копию PornHub со встроенным скриптом, крадущим cookie с паролями, рассказал собеседник «Газеты.Ru»
Сотрудник IRS перешел на ссылку по почте, он попался при переходе на раздел с классическим сексом, добавил Killmilk.
Сама операция прошла еще два месяца назад, но проникнуть в сеть IRS удалось только сейчас.
Напомним, хакеры Killnet и хакеры из Белоруссии Infinity Hackers BY сообщили о взломе базы данных IRS, с серверов ведомства удалось скачать 198 млн строк информации о ее пользователях.
В числе украденных данных – логины и пароли личных кабинетов на официальном сайте IRS.
Die Welt: София тайно обеспечила треть потребностей ВСУ
Болгария тайно поставляла Киеву обеспечившие до трети потребностей ВСУ боеприпасы
Болгария втайне предоставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей украинских военных, заявлено в расследовании издания Die Welt.
В материале указано, что власти Болгарии выдали компаниям-посредникам разрешение на экспорт заграничным фирмам-посредникам, к примеру, Польше, чтобы те, в свою очередь, передали боеприпасы Киеву. Отмечается также важная роль аэропорта польского Жешува, расположенного в 70 км от украинской границы. Использовались также сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который занимал свой пост в период с декабря 2021 года по август 2022 года, около трети боеприпасов на Украину поступило из Болгарии.
Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь. Более того, он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отправил министра лично «достать необходимые материалы с помощью дипломатической ловкости».
Как рассказал Петков, в то время они с Кулебой договорились о всеобъемлющей помощи со стороны Софии. По словам Кулебы, тогда договоренность была о том, чтобы фирмы стран НАТО и Украины имели возможность закупать все необходимое у болгарских поставщиков.
В заключение издание подчеркивает, что поставки были оплачены Великобританией и США.
Ранее стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода.
Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
Глава МИД Пандор: ЮАР указала США, что хочет пересмотра односторонних санкций
Южно-Африканская Республика указала Соединенным Штатам, что хочет пересмотра односторонних санкций, сообщила министр иностранных дел государства Наледи Пандор.
Пандор в интервью РИА «Новости» отметила, что односторонние санкции влияют на многие страны, которые не имеют отношения к конкретному конфликту. Такие ограничительные меры часто являются «не очень полезной стратегией в решении проблем», сказала она.
Министр привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы. Несмотря на односторонность, они затрагивают многие страны, создавая серьезные проблемы, сказала Пандор.
ЮАР может выполнять санкции, когда считает, что международное или гуманитарное право нарушается, однако если происходит одностороннее навязывание без решения ООН, власти страны не считают себя связанными ими, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее о неприятном уроке, который получил Запад от бывших колоний – африканские страны устранились от антироссийских санкций, и анализировала, какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.
Нидерланды намерены передать Украине комплекс ПВО Patriot
Премьер Нидерландов заявил о готовности присоединиться к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot
Нидерланды намерены присоединиться к реализации США проекта по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
Рютте заявил Байдену, что его страна готова присоединиться к американскому проекту передачи систем ПВО Patriot.
«Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с Олафом Шольцем», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.
Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
Хоккеист из России в НХЛ отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ
Российский хоккеист Иван Проворов, играющий в НХЛ за «Филадельфию», отказался от участия в поддержке акции секс-меньшинств, он заявил, что ему не позволяют этого сделать его религиозные убеждения.
Спортсмен не стал участвовать в раскатке перед матчем чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», где хоккеисты выступили в свитерах с радужными номерами, передает RT.
Он заявил, что уважает всех и выбор каждого, и пояснил, что его выбор –оставаться верным себе и своей религии. «Я православный человек», – заключил Проворов.
Замглавы синодального отдела по отношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС заявил, что спортсмен таким образом отстаивает свою свободу и христианскую идентичность.
По мнению Кипшидзе, все, связанное с ЛГБТ сегодня – навязчивая и нетолерантная идеология, идеологизации подвергается и спорт. РПЦ выказывает поддержку Проворову, спортсмену сложно будет противостоять «идеологическому молоху» в одиночку.
Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, ему 26 лет.
В 2020 году на Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.
Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера
Действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Он отметил, что также, как Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской Империи, как Гитлер бросил многие захваченные страны против СССР, также и США организовали коалицию из практически всех стран Европы и через Украину ведут войну против России. Главной задачей США и Европы Лавров назвал окончательное решение «русского вопроса», передает ТАСС.
По словам министра, на Украине при благословении Запада было создано полицейское нацистское государство.
Он добавил, что Запад пытался обвинить Россию во «всех бедах» мировой экономики, но статистика Всемирного банка, МВФ, ФАО свидетельствует о том, что кризис вызревал задолго до начала спецоперации.
Ранее Лавров заявил, США и НАТО ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.
Лавров заявил, что Япония взяла курс на милитаризацию
МИД: Япония взяла курс на милитаризацию, ей предстоит внести изменения в конституцию
Япония выбрала путь милитаризации, следующим шагом станет внесение соответствующих изменений в конституцию страны, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Япония снова намерена пойти по пути милитаризации. В скором времени в некоторые сдерживающие это статьи конституции будут внесены соответствующие дополнения, передает ТАСС.
Также Лавров прокомментировал принятую декларацию ЕС и НАТО, подчеркнув, что она ставит Европу в прямое подчинение Североатлантическому альянсу.
«Европа свою самостоятельность утратила», – заключил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена.
Напомним, лидер альянса 10 января призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине. По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг считает важным.
Лавров заявил об отсутствии препятствий для приезда нового посла США в России
Москва не препятствует приезду в Россию нового посла США Линн Трейси, у нее есть агреман, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Он подчеркнул, что не знает, когда Трейси приедет в Россию, это решать американской стороне, сообщает ТАСС.
Лавров также призвал не верить заявлениям США о том, что в их посольстве в Москве не хватает сотрудников для выдачи виз.
«Американцы имеют серьезную фору. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать – не верьте. У нас народа меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, никого не отправляли из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу, в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, стараемся быть серьезными», – сказал он.
Министр отметил, что паритета по численности российских дипломатов в США и американских в России нет, соотношение в пользу Вашингтона.
Напомним, новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател, но добавил, что не знает конкретную дату.
Предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака. Трейси призвала продолжать ужесточать санкции против России. В свою очередь российский МИД посоветовал новому послу не вмешиваться во внутренние дела России.