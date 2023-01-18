Лавров: Война когда-то закончится

Лавров: Развязанная Западом война когда-то закончится, Россия отстоит свою правду

Боевые действия, развернувшиеся на Украине из-за готовившейся агрессии Запада против России, однажды закончатся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Когда-то эта война закончится. Мы все равно отстоим свою правду», – сказал министр, рассуждая о позиции стран Европы в связи с событиями на Украине.

Лавров признался, что пока не представляет, как дальше жить, и все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какое слово было самым трагичным в минувшем году, Лавров сказал, что это «война». Происходящее на Украине является ответом России, который, предположил министр, возможно, стоило сделать и раньше. «Но это именно ответ, – и он не опоздал, это важно, – на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня», – сказал министр.

При этом словом, которое дает надежду, для Лаврова является «победа». Он подчеркнул, что мир должен услышать это слово. Все, кто хочет слышать слово «переговоры», по мнению Лаврова, в действительности этих переговоров не хотят, всячески манипулируют этим термином и затягивают боевые действия против России.

Также Лавров объяснил, почему Россия не может отказаться от целей спецоперации.