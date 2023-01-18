Лавров объяснил, почему Россия не может отказаться от целей СВО

Лавров: Россия не может отказаться от базовых целей специальной военной операции

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные еще в 2021 году, характеризуют киевский режим и дают понять, почему Россия не может отказаться от базовых целей спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров напомнил о высказываниях Зеленского, прозвучавших в сентябре 2021 года. Тогда президент Украины сказал, что на Востоке страны живут «особи», а не люди, и если кто-то из граждан Украины чувствует себя русским, то «для блага его детей ему нужно убираться в Россию», передает ТАСС слова главы МИД России.

«Это сказал тот же человек, который теперь заявил, что мечтает, чтобы все были равны и каждый мог жить так, как того желает», – добавил Лавров. По его словам, эти красивые заявления делаются на потребу Запада, но высказывания Зеленского сильно характеризуют киевский режим, а потому Россия не может отказаться от целей СВО.

Лавров выразил удивление словами Зеленского из интервью, когда президент Украины утверждал, что «если дать России победить, то другие большие страны решат, что им тоже можно». А так как стран на разных континентах хватает, рассуждал Зеленский, «маленькие» страны будут задушены, а оставшиеся поделят между собой все остальное.

«А я, сказал Зеленский, за другой сценарий – когда каждый на планете будет знать, что, независимо от того, где живет, у него такие же права и он также защищен, как и любой человек в мире», – привел Лавров высказывания украинского лидера, повторив, что был удивлен этим интервью, вышедшим в октябре 2022 года.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами. По его словам, спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины.