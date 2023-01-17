В парламенте Армении заявили, что военное присутствие России не вечно Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции 17 января 2023, 12:38 Текст: Антон Никитин

Российские граждане стали лидерами в приобретении жилья в Турции по итогам 2022 года, сообщил турецкий национальный институт статистики. В прошлом году россияне купили в общей сложности 16 тыс. 312 единиц жилья. Только в декабре 2022 года россияне купили 2 тыс. 403 единицы недвижимости, передает ТАСС. Для сравнения, в 2021 году россияне купили 5 тыс. 379 объектов, а годом ранее – 3078 объектов. Рост в 2021 году в сравнении с 2020-м составил почти 75%. На втором месте по уровню спроса на турецкую недвижимость среди иностранцев – Иран, граждане которого приобрели в прошлом году в Турции 8 тыс. 223 объекта недвижимости. За ними следуют жители Ирака, на долю которых пришлась 6 тыс. 241 единица недвижимости. Всего иностранцам в Турции в прошлом году было продано 67 тыс. 490 единиц жилья, рост по сравнению с 2021 годом составил 15,2%. Общая доля жилья, приобретенного иностранцами в 2022 году, составила 4,5%. Больше всего недвижимости они купили в Стамбуле (24 тыс. 953), за ним следует Анталья (21 тыс. 860), на третьем месте находится провинция Мерсин, где строится первая турецкая АЭС «Аккую» (4 тыс. 316). Между тем Турция по итогам минувшего года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. По информации газеты Aydinlik, которая ссылается на данные британской консалтинговой компании Knight Frank, этот показатель вырос на 160,6% в сравнении с предыдущим годом. Как сообщили представители отрасли, рост цен на аренду недвижимости в Турции отмечен с марта прошлого года, когда в страну хлынул поток граждан России и Украины. При этом цены на аренду в зависимости от района могут быть баснословными. Так, в Анталье средняя цена аренды в прошлом году выросла минимум в четыре раза – с 200–600 долларов в месяц до 2 тысяч. В Стамбуле найти квартиру или студию менее чем за 1,5–2 тыс. долларов в месяц сейчас практически невозможно. Еще несколько лет назад арендовать жилье можно было за 1 тыс. долларов. В ноябре 2022 года жители Антальи начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранцам. В конце года россияне, переехавшие в Турцию, стали жаловаться на проблемы с ВНЖ через аренду квартиры. В парламенте Армении заявили, что военное присутствие России не вечно Депутат парламента Армении Арсенян предсказал улучшение отношений с Турцией без российского военного присутствия 17 января 2023, 02:56

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Российское военное присутствие в Армении не вечно, без него Армения станет для Турции соседом, который не представляет никакой угрозы, заявил депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян. Арсенян связал российское военное присутствие в Армении с «цивилизационными воззрениями первых лет создания государственности». Он заявил, что это присутствие «не вечно», так как Армения работает над созданием платформы добрососедских отношений с соседними государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am. Он полагает, что российские военные, возможно, и останутся, но «это станет неважным», российские войска перестанут «быть барьером номер один против угроз». По его мнению, «это время приближается параллельно с развитием армянской политической мысли». Как заявил Арсенян, в 1990-х годах власти Армении видели в Турции экзистенциальную угрозу, а в российских войсках – защиту от нее. Арсенян же утверждает, что «сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции». Арсенян считает, что Турция «никогда не угрожала» Армении после признания независимости. Он заявил, что без российских войск в Армении та «станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции». В результате, по его словам, Армения «превратится в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы». Напомним, по итогам конфликта с Азербайджаном армянская сторона согласилась передать ему Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В этом конфликте Азербайджан пользовался поддержкой Турции. Турция пригрозила Швеции «напряженными» отношениями 15 января 2023, 21:56 Текст: Ольга Иванова

Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО, сообщает РИА «Новости». Напомним, власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона». Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство.В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности. Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. В начале ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Вместе с тем, Турция вновь выступила против. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – заявил тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу. 29 ноября также состоялись встречи с главами МИД НАТО и представителями Швеции и Финляндии в Бухаресте. В Турции отмечали, что переговоры идут в позитивном духе, но есть шаги, которые все еще нужно предпринять. В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного в республике за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Стокгольм совершил конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Однако этого оказалось недостаточно. Новости СМИ2 Украинский омбудсмен заявил о предложении Турции стать гумкоридором Украины и России 15 января 2023, 18:56 Текст: Ольга Иванова

Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и Россией, заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В эфире телемарафона «Единые новости» он рассказал, что Турция хочет стать посредником между Украиной и Россией. Согласно идее, гражданские лица или раненые военнослужащие могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, а после этого они бы возвращались на территорию Украины, передает РИА «Новости». Лубинец отметил, что на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Представитель Эрдогана назвал ложью сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов Представитель президента Турции Калын отверг сообщения о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву 14 января 2023, 16:02

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Утверждения о том, что Стамбул направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По словам Калына, Турция не направляет на Украину кассетные боеприпасы, информацию о поставках также опровергнуто украинской стороной. Он заявил, что не знает, откуда могла появиться данная информация, передает ТАСС. Ранее издание Foreign Policy, которое ссылается на представителей США и ЕС, сообщило, что Анкара с ноября 2022 года поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Новости СМИ2 В Турции заявили о нежелании мирового сообщества проводить переговоры между Россией и Украиной 14 января 2023, 15:33 Текст: Кристина Цыцура

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, у мирового сообщества нет достаточного желания создать условия для проведения серьезных переговоров между конфликтующими странами. К мирным переговорам можно подойти только тогда, когда ключевые западные страны, в том числе США, сделают шаги в этом направлении. Россия должна это заметить, считает помощник президента, передает ТАСС. Калын уточнил, что речь идет о предложении новой архитектуры безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину, а также о четких гарантиях для России о невступлении Украины в НАТО, а для Киева – гарантиях ненападения. Ранее президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий. Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным 15 января 2023, 20:50 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию». Турецкий лидер подчеркнул, что «пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», передает РИА «Новости». Также Эрдогае напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам. Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Новости СМИ2 Дамаск исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии Глава МИД Сирии Микдад: Для нормализации отношений с Дамаском Турция должна прекратить оккупацию территории Сирии 14 января 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Для нормализации отношений с Дамаском Анкара должна прекратить оккупацию территории Сирии, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад. Глава МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск не может говорить о нормализации отношений с Анкарой в условиях продолжающейся турецкой оккупации сирийских районов. Он указал, что для начала сближения Турции и Сирии оккупация должна быть прекращена. Он также добавил, что еще одним препятствием для возвращения двусторонних связей в нормальное русло является вопрос о террористических формированиях, деятельности которых должен быть положен конец. При этом, по словам министра, сирийские войска возьмут на себя функцию основного гаранта безопасности и национального суверенитета, передает ТАСС. Глава МИД Сирии подчеркнул, что только после устранения этих препятствий можно будет вести речь о проведении встречи между президентом Башаром Асадом и турецким руководством. Дипломат отметил, что для контактов на высоком уровне потребуется создание соответствующих условий. В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приветствовал возобновление диалога между Анкарой и Дамаском, которое произошло благодаря трехсторонней встрече министров обороны России, Сирии и Турции, состоявшейся в Москве 28 декабря 2022 года. Напомним, в конце декабря минувшего года в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. После этого появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии. Турция поторопила Швецию с выполнением обязательств по НАТО Официальный представитель президента Турции Калын: Выполнение обязательств Швеции по членству в НАТО может занять месяцы 15 января 2023, 03:55

Фото: Altan Gocher/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять несколько месяцев, время поджимает, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Калын отметил, что одобрение Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от быстрого выполнения обязательств Стокгольма перед Анкарой по борьбе с терроризмом, на что может потребоваться несколько месяцев, передает РИА «Новости». По словам представителя Эрдогана, которого цитирует телеканал A Haber, время поджимает. Он пояснил, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс планировалось одобрить до выборов, которые планируются в Турции в мае. Калын отметил, что Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма. Представитель Эрдогана призвал Стокгольм послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью. В четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что вхождения Швеции в НАТО не будет, пока Стокгольм поддерживает террористов. Новости СМИ2 В Турции предложили идею «локальных перемирий» на Украине Представитель Эрдогана Калын предложил продвижение идеи локального перемирия на Украине 14 января 2023, 18:10 Текст: Вера Басилая

Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын. Калын считает, что ни Россия, ни Украина не может выиграть в конфликте, по его мнению, заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы маловероятно, передает РИА «Новости». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий. Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между Россией и Украиной Путин и Эрдоган обсудили по телефону российско-украинский обмен пленными 16 января 2023, 17:46 Текст: Валентина Григоренко

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в частности ранеными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Отмечается, что, в частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными. В пресс-службе добавили, что Владимир Путин обратил внимание своего собеседника «на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники». «Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», – говорится в сообщении. Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и Россией. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки 16 января 2023, 17:36 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону, как осуществляется зерновая сделка. Во время телефонного разговора был рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее в Минобороны России заявили, что СБУ готовит провокацию для дискредитации России в рамках зерновой сделки и обвинений в дефиците продовольствия. В населенном пункте Караичное Харьковской области спецслужбы ведут минирование зернохранилища, после подрыва которого планируется обвинить Россию в срыве зерновой сделки Эрдоган подтвердил готовность Турции выступить посредником между Россией и Украиной Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить посредником в урегулировании на Украине 16 января 2023, 18:30 Текст: Валентина Григоренко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности его страны выступить в роли посредника в урегулировании кризиса на Украине. В администрации турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора лидеров Турции и России сообщили, что президент Эрдоган в ходе переговоров подтвердил готовность Турции выступить в роли медиатора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной, передает ТАСС. Лидеры двух стран, как отмечается, также обсудили последние события вокруг Украины. Ранее Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в частности ранеными. Новости СМИ2 Движение по Босфору открылось после блокировки украинским сухогрузом 16 января 2023, 18:48 Текст: Алексей Дегтярёв

В проливе Босфор восстановили судоходство после того, как канал заблокировал шедший с Украины в порт Эрегли в Турции сухогруз МКК-1, сообщило турецкое управление береговой охраны. «Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», – цитирует сообщение управления ТАСС. Напомним, в понедельник утром вышедшее из украинского порта судно село на мель в Босфорском проливе, перекрыв проход для остальных кораблей. Инцидент произошел из-за неисправности рулевого управления. В операции по снятию судна с мели было задействовано свыше 13 катеров и буксиров береговой охраны. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции 16 января 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество стран в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля говорится, что с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба. 5 января Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис. С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование Путин и Эрдоган обсудили урегулирование турецко-сирийских отношений 16 января 2023, 18:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский и турецкий лидер обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений, включая инициативу Анкары о консультациях с российскими, сирийскими и турецкими представителями, сообщается на сайте Кремля. Президенты отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана по Астанинскому процессу содействия сирийскому урегулированию. Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что для нормализации отношений с Сирией Турция должна прекратить оккупацию территории страны.