При обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области погибли четыре человека

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14 января, суббота | Последнее обновление — 21:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Постпредство РФ в ООН отреагировало на идею создания «спецтрибунала» по России
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе, в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в театре имени Ленинского комсомола
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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При обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области погибли четыре человека
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, четверо мирных граждан погибли
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Центр и жилой район города Пологи в Запорожской области подверглись массированному удару ВСУ) четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Пологи оказался под огнем боевиков ВСУ: массированному обстрелу подвергся центр города и жилой район.
По его словам, зафиксирован прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации, на данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область.
Названа причина смерти Инны Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в реанимации Боткинской больнице в Москве от остановки сердца.
Источник ФАН заявил, что после падения на сцене у Чуриковой обнаружили кисты в головном мозге, ее решили положить в Боткинскую больницу.
Предварительно известно, что актриса падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата, при этом новообразования увеличивались, оперировать Инну Чурикову было нельзя, поскольку сердце могло не выдержать. По словам источника, в больнице готовились к уходу актрисы. Она умерла в реанимации, причина смерти – остановка сердца.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком» во вторник. Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам актрисы.
Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
Блогеры отреагировали на увольнение Назарова и Васильевой за антироссийские высказывания
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Блогеры активно обсуждают новость о том, что народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра им. А.П. Чехова за антироссийские высказывания.
Факт увольнения артистов РИА «Новости» официально подтвердил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским, по результатам которого было принято решение об увольнении Назарова и Васильевой.
«Константин Юрьевич Хабенский – молодец! Правда, давно пора было. Еще до упыриных высказываний об СВО. Звериная форма и стадия «звездной болезни» прогрессировала у Назарова уже более десяти лет. Ну, а сейчас же уже совсем очевидно, что таким здесь не место», – пишет Telegram-канал «Закулиска».
В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова напомнила, что двумя днями ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова и Васильевой, поскольку горожане не захотели их видеть и устроили марш в соцсетях.
«Радует реакция жителей Нижнего Тагила. Она значит, что взаимоотношения с такими людьми выходят на новый уровень – не нужны будут никакие указания и наказания сверху. Антинародные высказывания сами создадут вокруг человека некомфортную среду для существования», – отметила Ахмедова.
Кроме того, она призвала СМИ не классифицировать высказывания, вроде тех, что делал Назаров, на «антивоенные» или «пацифистские». «Они – не те, и не другие. Они пораженческие, они – антироссийские. И они – ПРОВОЕННЫЕ. Ведь если все сделать так, как эти люди требуют, наша страна сломается и нас утопят в войне», – подчеркнула Ахмедова.
«Забившегося в падучей Назарова уволили из театра. Общественный остракизм работает», – пишет Telegram-канал Colonelcassad.
«Это просто праздник какой-то», – отметил Telegram-канал ZERGULIO.
«Константин Хабенский молчал про спецоперацию. Однако реальные дела – лучшая демонстрация позиции. (…) Браво, Хабенский!» – написал телеведущий Юрий Пронько.
Об увольнении Назарова и Васильевой стало известно накануне. Сообщалось, что причиной стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения». При этом в субботу Назаров заявлял, что «ничего не знает» о своем увольнении.
Умерла Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
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В субботу стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой, она умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе театра «Ленком».
Новость о смерти актрисы передал директор театра Марк Варшавер, сообщает ТАСС.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», – рассказал он.
Чурикова родилась в 1943 году в Белебее Башкирской АССР во время эвакуации. После возвращения в Москву, еще в школьные годы, поступила в театральную студию при драматическом театре им. К.С. Станиславского. Выпускница актерского факультета ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. В 1965 году дебютировала в МТЮЗе. По приглашению Марка Захарова в 1973 году пришла в Московский театр имени Ленинского комсомола, сообщает сайт театра.
Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе, в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Среди них «Тот самый Мюнхгаузен», «В огне брода нет», «Военно-полевой роман» и других.
Награждена премией «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2019).
Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кулеба.
О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.
Между тем украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.
Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.
Украинка нервно отреагировала на появление россиянки на «Мисс Вселенная»
Obozrevatel: Украинка Апанасенко отказалась от фото с россиянкой Линниковой на «Мисс Вселенная»
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Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой, сообщают украинские СМИ.
Россиянка «попыталась встать рядом» с конкурсанткой с Украины, однако та «вовремя заметила приближение конкурентки», передает РИА «Новости» сообщение украинского издания Obozrevatel.
Во избежание «скандала» и «неверного впечатления» Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева «Мисс Колумбия» и поменялась с ней местами.
Напомним, обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал проходящего в Новом Орлеане 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная». Наблюдатели особо отмечали ее костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями.
При этом Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом, чем насмешила блогеров.
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать харакири
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Договоренности президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии стали позором для Токио, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале напомнил, что по итогам переговоров Байден и Кисида сделали заявление о том, что «возможное применение» Россией ядерного оружия на Украине станет «враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания».
«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», – подчеркнул Медведев.
Вместе с тем, он обратил внимание на то, как глава японского правительства в «унизительном верноподданническом экстазе» несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. Кисиде, по словам Медведева, наплевать, что именно США являются единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, а единственной жертвой стала его собственная родина.
«Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством. Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», – написал Медведев.
По его словам, японцев остается только пожалеть. «Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку (то же, что харакири; ритуальное самоубийство – прим. ВЗГЛЯД) прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», – заключил Медведев.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие», и «не собирается размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».
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Режиссер Глеб Панфилов прокомментировал смерть супруги Инны Чуриковой
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов заявил, что никто не ожидал смерти актрисы
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов потрясен смертью любимой супруги и заявил, что «никто этого не ожидал».
На звонки режиссер Глеб Панфилов не отвечает, но в ответ на запрос «Комсомольской правды» прислал смс-сообщения. В них он признается, что «этого никто не ожидал».
«Больно, очень больно. Нет сил это больше выносить. Мы с ней единое целое, неразделимое», – написал супруг Инны Чуриковой.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком»во вторник.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина
FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина
Запад предпринимает различные шаги на Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для Financial Times.
По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».
При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.
Глава Минобороны Германии решила уйти в отставку
Bild сообщила о решении главы Минобороны Германии Ламбрехт уйти в отставку
Кристина Ламбрехт на фоне критики за состояние вооруженных сил Германии приняла решение покинуть пост министра обороны страны, сообщают источники.
По их словам, решение об отставке исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. Источники заявили, что сейчас «речь идет о дате отставки». Кроме того, обсуждаются кандидатура возможного преемника, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
По данным газеты, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.
В министерстве обороны Германии в ответ на вопрос об отставке Ламбрехт заявили: «Это слухи, которые мы не комментируем», – передает РИА «Новости».
Напомним, немецкая оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отправить Ламбрехт в отставку на фоне связанных с ней череды скандалов. В частности, Ламбрехт подверглась резкой критике за состояние материально-технической базы бундесвера. Кроме того, критику вызвало ее новогоднее обращение. Также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки.
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Российские военные ответили на нападки на Чебурашку
После нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
В соцсетях распространяется фото патча на форме российских военных с изображением Чебурашки и надписью «Зачебурашим». Так российские бойцы решили ответить на нападки героя повести Успенского.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом». На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя подтвердил намерение России достичь целей СВО на Украине переговорами или военными средствами
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Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами». По словам постпреда, пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру».
Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украины, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия». «Минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», – заявил Небензя.
«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: «Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» – сказал он. Как отметил Небензя, Киев и Запад пытаются убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, что целью СВО является «чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация».
Дипломат подчеркнул, что подобных целей Москва «никогда не декларирует», Россия «воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников».
При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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