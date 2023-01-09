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ВСУ участили обстрелы Запорожской области
ВСУ стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область
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ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, только за последние сутки украинские военные 89 раз открывали артиллерийский огонь. При этом пока неясно, означают ли эти обстрелы «прощупывание». «Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них какая-то цель», – передает РИА «Новости» сообщение Рогова.
Также уточняется, что крупных передвижений украинской воентехники на линии фронта не зафиксировано. По словам Рогова, Киев стянул большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.
Ранее сообщалось, что силами ВС России перехвачены десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.
Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
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Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».
Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».
«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.
На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».
Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .
По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.
Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине
Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины
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Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.
«На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.
«На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.
«При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.
Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.
«Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.
«Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.
«В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.
Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.
Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор неизвестно, о каком количестве машин может идти речь.
На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.
«Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.
По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
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В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России
Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью
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В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».
Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.
«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.
Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».
«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».
По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.
В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek.
По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства.
Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования».
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».
В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу.
«А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.
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Артиллерия ВС России уничтожила технику ВСУ под Кременной
Российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении ЛНР.
Отмечается, что через Торское перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, это все продолжается с осени.
«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Кадры поражения военной техники попали на видео. Под огонь артиллерии попала движущаяся единица украинской бронетехники с личным составом.
Ранее сообщалось о попытках Киева выйти с нескольких направлений к окраинам города Кременная на севере ЛНР до нового года, но все они были пресечены российскими войсками.
Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
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Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
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Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
СНБО Украины: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Cекретарь СНБО Украины Данилов: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию».
По его словам, сейчас Киеву предлагают корейский вариант.
«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы... Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель», – сказал Данилов в эфире телемарафона, передает РИА «Новости».
Данилов указал на передачу представителями Москвы на встречах с европейскими политиками «месседжей» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.
Напомним, корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, но не мирным договором.
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.
Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.
В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.
Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.
Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.
В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
В России оценили содержание нового «пакета помощи» США Украине
Военный эксперт Крамник рассказал об усилении Западом украинской ПВО
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Военный эксперт Илья Крамник оценил новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева, который составит 3 млрд долларов.
Он назвал эту помощь «пакетом с пакетами», так как внутри 29-й пакет в рамках PDA на сумму 2,85 млрд и заказ на 225 млн в рамках программы FMF. Крамник указал на то, что ни корабельного Sea Sparrow, ни сухопутного Skyguard на буксируемых шасси Украине не передавали, но в пакете есть снаряды и зенитные ракеты RIM-7 из состава комплекса Sea Sparrow/Skyguard.
Также Крамник указал на возможность интеграции таких ракет на пусковые установки 2П25 советского ЗРК 2К12 «Куб»/«Квадрат», что ранее показала Польша.
«Следующим шагом напрашивается помимо апгрейда «Буков» и передача Киеву «Кубов» из состава сил ПВО бывших стран Варшавского договора», – указал эксперт в своем Telegram-канале.
Он сделал вывод, что Украина усилит ПВО не только за счет поставок западных систем, но и за счет интеграции западных ракет в старые советские системы. Крамник прокомментировал и поставки американских БМП, которые могут стать проблемой, если начнутся системные отправки бронетехники странами-лидерами НАТО.
Ранее сообщалось, что большую часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
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