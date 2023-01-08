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Авиация ВКС России сбила пять самолетов Украины
Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
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Российские истребители с момента завершения режима прекращения огня в ночь на воскресенье сбили пять украинских военных самолетов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенных пунктов Лозовое и Изюм Харьковской области сбиты украинский истребитель Су-27 и самолет Су-24 воздушных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а также в районе населенного пункта Веселое ДНР сбит украинский самолет МиГ-29.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Также перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.
Отмечается, что в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России на донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники.
Эксперт увидел тайную подоплеку в визите Путина в Благовещенский собор Кремля
Религиовед Лункин: Путин встретил Рождество в домовом храме великих князей прошлого
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Обычно президент встречает Рождество в региональных храмах либо в резиденции в Ново-Огарево. Но в этот раз Владимир Путин прибыл на службу в Благовещенский собор Кремля, который является домовым храмом великих князей прошлого, а его своды украшают не только лики святых, но мудрецов Древней Греции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин.
«Владимир Путин связывает себя и свои решения с исторической Россией. А это князья, которые строили Московское государство, расширяя его границы, и церковь – естественная союзница сильного государства. Поэтому Путин молился на Рождество в Благовещенском соборе Кремля. Это домовой храм тех великих князей, которые создавали большую Россию», – отметил Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.
«В периоды военных конфликтов наши правители всегда обращались к церкви и к православию, от Дмитрия Донского до Иосифа Сталина. Так сделал и Путин. На это Рождество, в общем-то, сложилась симфония власти и церкви. Сперва патриарх выступил за временное прекращение огня, затем глава государства поддержал эту инициативу и дал соответствуюшие указания», – добавил эксперт.
«Кроме того, патриарх с идеей временного прекращения огня проявился как миротворец и психотерапевт для тревожного общества. Путин же особо отметил роль церковных организаций, которые помогают всем нуждающимся, в том числе в зоне конфликта», – продолжил Лункин.
«Контраст в этом году состоял только в том, что патриарх поздравлял всех в привычной для себя манере и обстановке. А президент был абсолютно один в соборе, тогда как в прошлые годы он встречал Рождество либо в региональных храмах, либо у себя в резиденции в Ново-Огарево», – акцентировал религиовед, сочтя такой шаг заслуживающим отдельного внимания, учитывая историю собора.
«В то же время западные политики проявили цинизм и антихристианскую дикость, осудив инициативу Путина и патриарха, а также объявив в Рождество о новых поставках оружия на Украину. Все это лишь оттеняет сближение церкви и государства в трудный момент», – заключил Лункин.
В ночь на 7 января президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Он поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Рождество Христово.
Благовещенский собор – первый домовой храм московских великих князей и царей XVI века, а также первого царя Михаила Федоровича. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, а также шествий во время религиозных праздников.
Кроме того, это один из немногих храмов, своды которого украшают не только православные святые, но и мудрецы Древней Греции: Аристотель, Фукидид, Птолемей, Плутарх, Платон и Сократ. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.
Памятник «отцу ВДВ» Маргелову снесут в его родном городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, заявил мэр города Борис Филатов.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».
Василий Маргелов – советский военачальник, генерал армии, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в Днепропетровске (Екатеринославе) в 1908 году в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова, который сам родом из Белоруссии. Маргелов считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи». Удостоен звания Героя Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.
Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
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Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».
Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».
«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.
На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».
Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Ходаковский рассказал об изменениях в войсках после удара ВСУ по Макеевке
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За решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке.
«Судя по тому, что вчерашний прилет «Хаймарсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет – выводы делаются и меры принимаются», – отмечает Ходаковский. В частности, для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление личного состава.
«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое – дома. Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, перезагрузятся», – уточняет он.
Командир бригады также добавил, что на более высоком уровне власти пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях.
«Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти», – подчеркнул Ходаковский. Он призвал командиров понимать, что «сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, – это их зона ответственности».
Однако при этом гражданские власти также должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и как какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20 км.
Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.
Юмористы отреагировали на решение Зеленского ввести против них санкции
Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции
Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.
По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.
В то же время юморист и народный артист России Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – заявил народный артист, передает ФАН.
На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.
Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
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Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Кондолиза Райс: Украина полностью впала в зависимость от Запада
Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от поставок техники и оружия Запада, заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.
В статье Washington Post под названием «Время не на стороне Украины» говорится, что хотя реакция официального Киева «на вторжение была героической, а вооруженные силы Украины проявили себя блестяще», экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России, пишет Lenta.Ru.
По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что по итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации.
Политолог и экономист Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность в том, что «в 2023 году она будет лишь усыхать, в том числе территориально». «Во многом происходящее сейчас на Украине напоминает ситуацию 2014 года, но в зеркальном отражении. Тогда Петр Порошенко пытался обнулить экономику Донбасса. А теперь Владимир Зеленский из-за своих политических ошибок обнуляет всю Украину в пределах оставшихся территорий», – заключил Лизан.
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В США признали нахождение у власти на Украине нацистского режима
Американский политик Янг: Отрицающие нахождение у власти на Украине нацистского режима под контролем США и НАТО врут
Любой отрицающий нахождение у власти на Украине нацистского марионеточного режима под контролем США и НАТО врет, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Американский политик выразил уверенность, что любой, кто отрицает, что на Украине у власти находится нацистский марионеточный режим, подконтрольный США и НАТО, врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то и другое, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце декабря в МИД России указали на явные проявления нацизма на Украине, закрепленные киевским режимом на законодательном уровне.
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны объявило об «операции возмездия» в ответ на гибель российских военных в Макеевке
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В ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке реализована «операция возмездия», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации ВС России в населенном пункте Макеевка ДНР командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.
Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 – более 600.
В Минобороны добавили, что в результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.
В воскресенье командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке, заявил, что за решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
В Турции допустили применение проданных БПЛА против страны-покупателя
Глава компании Baykar Байрактар: Турция при необходимости может применить проданные другой стране БПЛА против покупателя
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Турция при необходимости имеет возможность направить проданные другой стране ударные беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) против государства-покупателя с целью обеспечения собственной безопасности, сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если страна, купившая турецкие БПЛА, обернет их против Анкары, Сельчук Байрактар заявил в интервью телеканалу TV100, что беспилотники – это высокотехнологичные устройства, которые оснащены программным обеспечением. Как заверил глава турецкой компании, только те, кто разрабатывает эту технологию, «доминируют» над программным обеспечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yeni Akit.
Он также отметил, что компания Baykar находится в тесных отношениях со странами-покупателями своих БПЛА и не имеет таких ожиданий. Кроме того, добавил Байрактар, у Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники.
На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.
Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
В Бундестаге разъяснили позицию Германии по поставкам Украине танков
Глава СДПГ Клингбайль: Германия не будет поставлять Украине танки «Леопард» в одностороннем порядке
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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.
Немецкий политик в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) выступил с утверждением, что ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как «Леопард-1» (Leopard 1) или «Леопард-2» (Leopard 2), передает ТАСС.
Сопредседатель СДПГ также напомнил, что в Москве уже не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине. Поэтому он назвал правильным, что американцы, французы, а также федеральное правительство Германии постоянно думают о том, могут ли их страны оказаться вовлеченными в эту войну.
При этом он заявил о решимости Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс продолжит поддерживать Украину. Он также заверил, что, несмотря ни на что, власти Германии, конечно, будут и дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги.
Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.
Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.
В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.
СНБО Украины: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Cекретарь СНБО Украины Данилов: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию».
По его словам, сейчас Киеву предлагают корейский вариант.
«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы... Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель», – сказал Данилов в эфире телемарафона, передает РИА «Новости».
Данилов указал на передачу представителями Москвы на встречах с европейскими политиками «месседжей» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.
Напомним, корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, но не мирным договором.
Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила продолжить беседу на русском языке с собеседником из Украины во время одной из пресс-конференций 2022 года, инцидент попал на видео.
Отмечается, что политик владеет пятью языками – эстонским, английским, финским, французским и русским, передает издание «Sputnik Ближнее Зарубежье». Но общаться с представителем Украины решила именно на русском языке.
«По-русски я говорю, но по-украински... – обратилась Каллас к гостю конференции и развела руками. – Вы украинский или русский?»
«Украинский, украинский», – отозвался представитель Украины.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком, а Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах.