Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Уровень заболеваемости гриппом в России продолжит расти, но он не будет очень высоким, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что числовое снижение заболеваемости гриппом мнимое, поскольку люди не обращались за медицинской помощью, не было регистрации вызовов и больных в течение праздничных дней.

«Буквально в последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное, скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас есть необходимость помощи врача. И подъем будет продолжаться, но мы не предполагаем, что он будет очень высоким», – цитирует ТАСС Попову со ссылкой на «Россия-24».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и COVID, чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.