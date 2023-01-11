Названо число модернизированных и построенных за год домов культуры в России

В 2022 году в России построили и модернизировали 194 дома культуры, обновление проходило по нацпроекту «Культура», капремонт позволяет повысить качество услуг, предоставляемых в ДК, и увеличить число их посетителей.

В современных учреждениях традиционно есть библиотеки, зрительный зал, различные кружки, а после ремонта появляются залы с возможностью кинопоказа, детские игровые зоны и кафе. Так, обновленные Дома культуры открылись в Самарской области, Республике Адыгея и Камчатском крае, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Дом культуры в селе Украинка Самарской области был построен в 1970 году, с того времени здание капитально не ремонтировали. Благодаря национальному проекту «Культура» в ДК не просто провели ремонт, но и сделали перепланировку. Теперь здесь появился просторный класс для занятия танцами, класс для репетиций народного женского вокального ансамбля «Рябинушка» – визитной карточки села Украинка, свободный зал для проведения подвижных мероприятий, оснащенная современным оборудованием библиотека, просторный гардероб и зрительный зал. В день открытия состоялся первый праздничный концерт.

Местные жители впервые за много лет посетили культурное мероприятие в теплом и современном здании. «Мы очень рады, что теперь у нас есть такое место, куда мы всем селом будем ходить с огромным удовольствием. Мы ходили сюда с самого детства, но представить себе не могли, что однажды наш сельский Дом культуры превратится в целый дворец. Огромное спасибо всем, кто кропотливо шел к цели – облагородить здание ДК», – говорит жительница села Украинка Наталья Филимонова.

«От лица всех жителей нашего сельского поселения и от себя лично выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в ремонте СДК. Вы подарили нам настоящее новогоднее чудо. Обещаем наполнить сельский Дом культуры душой», – рассказала директор ДК Татьяна Панкратова.

Обновленный Дом культуры открылся и в поселке Победа Майкопского района Адыгеи. Это третий ДК в регионе, модернизированный по нацпроекту «Культура». Капитальный ремонт здания начали в марте 2022 года. В ходе модернизации обновили фасад, заменили двери и окна, кровельное покрытие, провели косметический ремонт в помещениях, в фойе, в библиотечном зале, построили два подсобных помещения, заменили отопительную систему, установили системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Кроме того, во внутренних помещениях здания установили новую мебель, на сцене зрительного зала встроили системы демонстрационных стеллажей, акустической системы и постановочного освещения.

«После проведенного ремонта СДК оснащен новой мебелью, современным световым и звуковым оборудованием. Сельский Дом культуры поселка Победа начнет новую страницу своей истории, радуя зрителя творческими идеями», – сообщил заместитель директора МЦНК Дмитрий Губерт.

В Доме культуры работают два народных коллектива: вокальный ансамбль «Лирика» и театр кукол «Куклы и люди». Сейчас в учреждении планируется создание новых клубных формирований, увеличение числа участников и зрителей культурно-массовых мероприятий, будут активно внедряться новые формы работы с творческими людьми. По национальному проекту «Культура» в Республике Адыгея в 2022 году капитально отремонтировали четыре сельских Дома культуры, реконструировали две детские школы искусств.