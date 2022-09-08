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Историки России и Китая обсудили формирование нового устойчивого миропорядка
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«Мы и наши китайские коллеги солидарны в том, что на планете начались масштабные изменения. Следуя исторической логике, они должны привести к новому порядку мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, комментируя состоявшийся в четверг российско-китайский круглый стол, посвященный созданию новой справедливой многополярной системы международных отношений.
«Россия считает, что в основу концепции нового мироустройства должен быть положен многополярный мир. У китайских коллег есть своя концепция мироустройства – «сообщество единой судьбы человечества». Обе эти идеи не противоречат, а дополняют друг друга», – сказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он был участником круглого стола «Исторический процесс в Новое и Новейшее время и структура современного мира», который прошел в четверг в формате видео конференцсвязи с подключением из Москвы и Пекина. Организовали дискуссию Российское историческое общество и Академия исторических исследований Китая.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что миропорядок, который установился без малого 80 лет назад, более не способен сдерживать агрессию США и нуждается в обновлении. В итоге мир переживает трансформацию: все больше стран выбирают путь суверенного развития, что, однако, противоречит интересам коллективного Запада. Американский неоимпериализм, в частности, проявлялся в расширении НАТО на Восток и полном игнорировании позиции России по этому вопросу. Другим примером такой политики стал недавний визит американских государственных деятелей на китайский остров Тайвань, совершенный вопреки протестам Пекина.
«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем приветственном слове.
В свою очередь президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны». «Человечество еще не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всем мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», – посетовал Сян.
«Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества – это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства – мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», – подчеркнул президент Академии исторических исследований Китая.
«Сегодня мы с китайскими коллегами говорили о причинах краха очередной попытки завоевать мировое господство. Вся история человечества, начиная с Аттилы и Александра Македонского – это история попыток государств, у которых на конкретном историческом этапе дела вдруг пошли лучше, навязать свою волю другим странам», – рассказал по итогам круглого стола Могилевский.
«Идею мирового господства преследовал, в том числе и Наполеон. Такая же идея, но уже доведенная до абсолюта человеконенавистничества – это идеология нацистов во главе с Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне», – добавил он. «Американцы и ведомый ими западный мир ослеплены тем, что, как им показалось, они выиграли холодную войну. Сегодня мы видим, как и они следуют по проторенной веками дорожке. Между тем уроки истории заключаются в том, что абсолютно все попытки установления мирового господства заканчивались крахом», – напомнил Могилевский.
По словам собеседника, участники конференции обратили внимание на то, что нынешнее поколение европейских лидеров кардинально отличается от поколения выдающихся политиков, возглавлявших страны Запада в середине прошлого века, – таких, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль. «Нынешние лидеры западных стран – это люди с низким уровнем гуманитарного образования, включая и исторические знания. Они в принципе презирают исторические тенденции. Именно поэтому их нельзя ставить ни в какое сравнение с их выдающимися предшественниками», – убежден он.
Как отметил Могилевский, в истории не было таких примеров, чтобы попытка завоевать мировое господство не сопровождалась турбулентностью. «Наша страна неоднократно предлагала двигаться к новой модели мироустройства, посредством переговоров, но нас не услышали, – посетовал историк. – По-видимому, наша специальная военная операция – это часть исторического процесса, которая была неизбежна. Недальновидные действия западных политиков довели ситуацию до той стадии, когда у России уже не осталось другого выхода».
Подводя итоги мероприятия, Могилевский обратил внимание на убежденность участников конференции о том, что в скором времени, вслед за попытками коллективного Запада установить свою полную гегемонию, произойдет крах сложившегося мироустройства. «За этим последует формирование нового устойчивого миропорядка в соответствии с исторической логикой развития человечества», – заключил он.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в исторических аналогиях между Отечественной войной 1812 года и СВО. «Несмотря на то, что с момента Бородинского сражения прошло 210 лет, исторические параллели с этим событием просматриваются и на сегодняшней мировой арене», – рассказал член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.
Ранее Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну. Об этом он заявлял после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» в Москве.
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Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
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Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
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Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
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Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений
Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.
«Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля.
По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их.
«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин.
Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения.
«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер.
По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.
Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%.
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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Эрдоган: Я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада по Украине, по его словам, она нацелена на провокацию конфликта.
«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», – сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «не похоже, что это (конфликт) скоро закончится». Также Эрдоган заявил , что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.
«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Песков оценил предложение заменить слово «кешбэк» русским аналогом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в русском языке вряд ли получится заменить слово «кешбэк» на «возврат.рф», как предлагал помощник главы государства Игорь Левитин.
«Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго [произносить] – возврат.рф», – сказал он, отвечая на вопрос, приживется ли, по его мнению, такой вариант, сообщает ТАСС.
Ранее помощник главы государства Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк» и предложил это явление «назвать по-русски – «возврат.рф» или что-то такое».
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США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Чехия позвала Финляндию и Швецию в «Бухарестскую девятку»
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил пригласить Финляндию и Швецию в «Бухарестскую девятку», сообщает Agerpres.
«Я очень ценю формат «Бухарестской девятки», – приводит ТАСС слова министра в ходе выступления в видеоформате на проходящей в Бухаресте встрече глав дипломатических и консульских миссий Румынии за рубежом. Он выступил с утверждением, что страны этого формата якобы «очень хорошо понимают Россию и образ ее мышления» благодаря географической близости и совместной истории и считают важным «поделиться этими знаниями в рамках НАТО и ЕС».
«Мы встретимся в Нью-Йорке в формате «Бухарестской девятки», и я внезапно подумал, что, может быть, мы могли бы обсудить привлечение на эту платформу – хотя бы в качестве приглашенных – этих двух государств (Финляндии и Швеции), потому что они разделяют нашу озабоченность в области безопасности, и я убежден, что они привнесут в нашу дискуссию прибавочную стоимость», – заявил Липавский.
Глава румынского МИД Богдан Ауреску, председательствующий на встрече, приветствовал это предложение. «Мы тоже думали о возможности позвать Финляндию и Швецию на будущие встречи «Бухарестской девятки» в качестве приглашенных, – сказал он. – Думаю, что это отличная идея».
В «Бухарестскую девятку» входят страны НАТО, находящиеся на восточном фланге альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Инициаторами форума стали в 2015 году президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда.
Напомним, 1 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил о реакции РФ в случае расширения НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции.
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Грузинские депутаты обвинили посольство США в насаждении агентов влияния
Четыре грузинских депутата из движения «Сила народа», ранее покинувшие правящую «Грузинскую мечту», в четверг заявили о том, что посольство США в Грузии «использует свою агентуру для поляризации и смены правительства против желания населения, а также в попытках открыть в Грузии «второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В совместном заявлении они отметили, что в случае необходимости опубликуют этот список агентов.
По их словам, «полностью неприемлемы» разговоры в грузинском обществе и политическом поле о том, что «российский агент – плохой, а американский – хороший».
«Быть агентом государства-партнера является таким же недостойным и предательством Родины, как и агентом страны-«оккупанта», – заявили эти четверо парламентариев – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачаварашвили и Михаил Кавелашвили.
Они отметили, что с конца 1990-х годов посольство США вынудило тогдашние власти Эдуарда Шеварднадзе назначать своих людей в госструктуры для подготовки «Революции роз – 2003».
Депутаты утвержают, что посольство США полностью контролировало грузинские власти в 2004–2012 годах при Михаиле Саакашвили, а лидеры и идеологи того периода в Грузии были американскими агентами.
Сегодня эти лица – члены саакашвилевского «Единого национального движения» и других радикально оппозиционных партий, заявляют депутаты.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в защиту посла Америки Келли Дегнан, которую в последнее время обвиняют в поддержке радикальной оппозиции в стране – так называемой партии войны.
Глава правительства напомнил, что после обретения Грузией независимости Америка осуществила «очень много позитивных проектов и оказала большую помощь».
«Надо беречь отношения с нашим стратегическим партнером», – заявил он.
В связи с этим премьер-министр предложил группе грузинских депутатов, недавно покинувших правящую «Грузинскую мечту», остановить критику в адрес посла.
«Мы уважаем Америку и чтим ее посла и всех представителей», – отметил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, отношения между двумя странами «очень хорошие и тесные».
Ираклий Гарибашвили пообещал сделать связи между двумя странами еще более прочными.
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В ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российской делегации должны быть предоставлены визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной (США). Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи. Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.