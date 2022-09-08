Историки России и Китая обсудили формирование нового устойчивого миропорядка

«Мы и наши китайские коллеги солидарны в том, что на планете начались масштабные изменения. Следуя исторической логике, они должны привести к новому порядку мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, комментируя состоявшийся в четверг российско-китайский круглый стол, посвященный созданию новой справедливой многополярной системы международных отношений.

«Россия считает, что в основу концепции нового мироустройства должен быть положен многополярный мир. У китайских коллег есть своя концепция мироустройства – «сообщество единой судьбы человечества». Обе эти идеи не противоречат, а дополняют друг друга», – сказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он был участником круглого стола «Исторический процесс в Новое и Новейшее время и структура современного мира», который прошел в четверг в формате видео конференцсвязи с подключением из Москвы и Пекина. Организовали дискуссию Российское историческое общество и Академия исторических исследований Китая.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что миропорядок, который установился без малого 80 лет назад, более не способен сдерживать агрессию США и нуждается в обновлении. В итоге мир переживает трансформацию: все больше стран выбирают путь суверенного развития, что, однако, противоречит интересам коллективного Запада. Американский неоимпериализм, в частности, проявлялся в расширении НАТО на Восток и полном игнорировании позиции России по этому вопросу. Другим примером такой политики стал недавний визит американских государственных деятелей на китайский остров Тайвань, совершенный вопреки протестам Пекина.

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем приветственном слове.

В свою очередь президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны». «Человечество еще не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всем мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», – посетовал Сян.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества – это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства – мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», – подчеркнул президент Академии исторических исследований Китая.

«Сегодня мы с китайскими коллегами говорили о причинах краха очередной попытки завоевать мировое господство. Вся история человечества, начиная с Аттилы и Александра Македонского – это история попыток государств, у которых на конкретном историческом этапе дела вдруг пошли лучше, навязать свою волю другим странам», – рассказал по итогам круглого стола Могилевский.

«Идею мирового господства преследовал, в том числе и Наполеон. Такая же идея, но уже доведенная до абсолюта человеконенавистничества – это идеология нацистов во главе с Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне», – добавил он. «Американцы и ведомый ими западный мир ослеплены тем, что, как им показалось, они выиграли холодную войну. Сегодня мы видим, как и они следуют по проторенной веками дорожке. Между тем уроки истории заключаются в том, что абсолютно все попытки установления мирового господства заканчивались крахом», – напомнил Могилевский.

По словам собеседника, участники конференции обратили внимание на то, что нынешнее поколение европейских лидеров кардинально отличается от поколения выдающихся политиков, возглавлявших страны Запада в середине прошлого века, – таких, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль. «Нынешние лидеры западных стран – это люди с низким уровнем гуманитарного образования, включая и исторические знания. Они в принципе презирают исторические тенденции. Именно поэтому их нельзя ставить ни в какое сравнение с их выдающимися предшественниками», – убежден он.

Как отметил Могилевский, в истории не было таких примеров, чтобы попытка завоевать мировое господство не сопровождалась турбулентностью. «Наша страна неоднократно предлагала двигаться к новой модели мироустройства, посредством переговоров, но нас не услышали, – посетовал историк. – По-видимому, наша специальная военная операция – это часть исторического процесса, которая была неизбежна. Недальновидные действия западных политиков довели ситуацию до той стадии, когда у России уже не осталось другого выхода».

Подводя итоги мероприятия, Могилевский обратил внимание на убежденность участников конференции о том, что в скором времени, вслед за попытками коллективного Запада установить свою полную гегемонию, произойдет крах сложившегося мироустройства. «За этим последует формирование нового устойчивого миропорядка в соответствии с исторической логикой развития человечества», – заключил он.

Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в исторических аналогиях между Отечественной войной 1812 года и СВО. «Несмотря на то, что с момента Бородинского сражения прошло 210 лет, исторические параллели с этим событием просматриваются и на сегодняшней мировой арене», – рассказал член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

Ранее Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну. Об этом он заявлял после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» в Москве.

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