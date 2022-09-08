Легенда американского скейтбординга Даффи приехал в Россию

Было непросто убедить иностранцев приехать в столицу России, однако все же легенда американского спорта Пэт Даффи это сделал, заявил глава Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации скейтбординга (World Skate) Илья Вдовин, говоря о сложностях в организации международного фестиваля экстремальных видов спорта Grand Skate Tour в Москве.

«Непросто уговорить некоторых спортсменов участвовать, волновались по поводу безопасности, по поводу возможных проблем со спонсорами, которые могут негативно оценить их поездку в Россию сейчас. Но все знают наш высокий уровень – как мы организовали чемпионат Европы и Grand Skate Tour в прошлом году. Все знают, что мы делаем мероприятия именно для скейтеров, вся наша команда, кроме самой верхушки, является активными скейтерами», – передает его слова «Газета.ru».

«Нам удалось убедить людей, в том числе и Матиаса Дель Ольо, который был в финале ЧМ в этом году, и Пэта Даффи – легенду американского скейтбординга. Некоторые люди из Европы приехали. Однако акцент мы делаем на тех странах, которые только развивают скейтбординг. Мероприятие освещают иностранные каналы, а также российские, которые ведут иновещание», – добавил Вдовин.

Он признался, что сложно было всех спортсменов обеспечить визами и билетами. «МИД помогал нам с визами, а вот билеты – это очень долго, дорого и сложно. 28 стран – результат уникальный», – рассказал глава федерации.

Grand Skate Tour – 2022 проходит с 2 по 11 сентября в Москве на площадках на ВДНХ. «В эти выходные, 10 и 11 сентября, состоится основная часть соревнований по скейтбордингу в дисциплине Street, на которую приехали участники из 28 стран. В эти дни наша площадка будет забита катающимися и зрителями. В воскресенье в 16.00 начинаются финалы – это самое интересное», – сказал Вдовин.

«Перед таким количеством иностранцев в это время, когда про Россию много что говорят, хочется показать, что у нас есть все условия для жизни и для развития молодежи. И это получается. У нас уникальная география мероприятия. Здесь есть спортсмены даже из таких стран, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Израиль – все очень рады, что Москва принимает такое мероприятие после пандемии и всех логистических сложностей», – отметил глава федерации. «Это мероприятие поддерживает Международная федерация скейтбординга (World Skate). Гласно поддерживать это мероприятие она не может, потому что есть пресловутое решение по России. Хотя она сначала допустила нас [до международных соревнований], но в апреле это решение пришлось утяжелить и не допустить», – сообщил функционер.

Он выразил надежду, что результат понравится правительству Москвы, чтобы это мероприятие стало ежегодным. «И одна из наших задач – чтобы это мероприятие проходило дальше в других регионах и странах», – сказал Вдовин.