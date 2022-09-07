В российской BQ назвали сроки адаптации смартфонов под Harmony OS

Российская BQ планирует адаптировать свои смартфоны под Harmony OS от китайской компании Huawei осенью 2022 года, заявил гендиректор BQ Владимир Пузанов.

«Тестирования успешно продолжаются. Нам нужно еще минимум два-три месяца, и у нас уже будет готова финальная прошивка. Планы компании по выпуску смартфонов на Harmony OS в 2022–2023 году остаются актуальными», – сказал Пузанов в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что теоретически возможно введение запрета на работу с этой операционной системой в случае обострения угрозы вторичных санкций США для Huawei.

«Если это случится, мы продолжим работать с Android», – сказал гендиректор.

По его словам, компания работает с иностранными подрядчиками, у которых есть соглашения на дистрибуцию Harmony OS.

Harmony OS – мобильная операционная система для смартфонов, которая разрабатывается китайской компанией Huawei.

BQ анонсировала адаптацию Harmony OS для своих устройств в марте 2022 года, после того как Google прекратила лицензировать Android для смартфонов российских брендов.