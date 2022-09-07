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Рубль укрепился к доллару
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду укрепляется по отношению к доллару и слабеет к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10.05 курс доллара снижается до 60,16 руб. (-0,11%), евро растет на 0,35%, до 60,57 руб., передает ТАСС.
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,07%, до 61,19 руб., курс евро рос – на 0,05%, до 60,39 руб., свидетельствуют данные торгов на 10.00.
Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным торговой площадки на 10.03 индекс Мосбиржи снижается на 0,76% – до 2406,89 пункта, индекс РТС – до 1239,01 пункта (-1,07%).
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 422,88 пункта (-0,1%), а долларовый индекс РТС опускался на 0,48%, до 1246,45 пункта.
Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
В Германии заявили, что никогда не получали дешевый газ из России
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», – сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов.
«Канцлер Германии, министр экономики и я, как министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом, и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», – сообщила Бербок.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
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Захарова резко раскритиковала «омерзительные» слова Борреля о России
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Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Дословно он сказал: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить», – сказал Боррель, – «фашистскую страну», – нашу, – «и ее фашистский режим». <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика», – отметила Захарова, выступая на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?»
По словам дипломата, в течение пары часов после того, как эта тема «недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения» начала расходиться, представители Борреля пытались объяснить высказывание ошибкой переводчика, передает ТАСС.
«Но вот сейчас достали видео, его бы достали в любом случае. Он (Боррель) позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова. А потом еще заставляет, я уверена, врать представителей, что такого не было. Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», – сказала Захарова.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высказыванием Борреля, заявил: «Мы плохо относимся к таким переводам и плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные формулировки».
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
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В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Росгвардейцы нашли рапорт офицера ВСУ о больших потерях под Северодонецком и Лисичанском
Росгвардейцы в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском обнаружили документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины был найден рапорт одного из командиров подразделения ВСУ, Александра Коваленко, свидетельствующий о том, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава.
«Нельзя исключить, что подобные шаблонные рапорты могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач», – заключили в Росгвардии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВСУ в боях за Лисичанск потеряли более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми.
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Альбац уехала из России «по совету Навального»
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Главред The New Times Евгения Альбац (включена в реестр СМИ-иноагентов) сообщила, что будет преподавать в одном из университетов Нью-Йорка.
Она объяснила, что уехала из России из-за опасений ареста.
«У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. И собственно, советовалась и с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: «Жень, не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили», – рассказала журналистка в эфире на своем YouTube-канале, передает «Коммерсант».
Напомним, в июле Симоновский суд Москвы оштрафовал ООО «Новые времена» (учредитель журнала The New Times) и Евгению Альбац на 670 тыс. руб. Их признали виновными в распространении фейковой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Поводом стали публикации о российской военной операции на Украине.
29 июля Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Швейцарцам пригрозили тюрьмой за попытки согреться зимой
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Жителям Швейцарии, которые зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа и будут «перегревать» дома до температуры выше 19 градусов, грозит тюремное заключение, заявил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.
Спурндли заявил, что «нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями». По его словам, такие действия «должны преследоваться кантонами по умолчанию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Blick отмечает, что при умышленном нарушении может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В случае небрежного нарушения возможно наказание в виде штрафа.
Напомним, власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Власти страны впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа. Гендиректор полиции Фреди Фесслер заявил, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начнут грабить в случае нехватки электроэнергии этой зимой.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
Строителей из Северной Кореи пригласили восстанавливать Донбасс
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Власти Донецкой Народной Республики вместе с КНДР прорабатывают вопрос о направлении северокорейских рабочих на Донбасс для восстановления республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы <…> сейчас нуждаемся, например, в строителях. Потому что у нас стройки сейчас только те, которые развернулись, уже вызывают, наверное, какое-то удивление, но нам нужны еще гораздо более широкие масштабы, чтобы восстановить то, что разрушила Украина, Поэтому здесь с КНДР мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы строители, которые являются высококвалифицированными, <…> направлялись в Донецкую Народную Республику», – приводит ТАСС слова Пушилина.
Ранее Пушилин сообщал, что МИД ДНР ведет переговоры о привлечении к восстановлению территорий республики строителей, в том числе из Северной Кореи.
В июле 2022 года власти КНДР приняли решение о признании ДНР и ЛНР. КНДР стала пятой страной, считающей республики Донбасса независимыми государствами.
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Асмус не явилась в суд на разбирательство по делу о дискредитации ВС России
Российская актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного за дискредитацию российской армии.
Суд начался без Асмус, интересы артистки представляет ее защитник, передает РИА «Новости».
Адвокат актрисы Владимир Ляховский заявил, что вины Асмус в дискредитации российской армии нет. «Если бы я сомневался в ее невиновности, меня бы здесь не было», – сказал он.
Решение планируется вынести 14 сентября, заседание отложили по просьбе защиты и сменили на закрытый – прессу теперь на него не будут пускать.
Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Асмус за дискредитацию российской армии. Артистку обвиняют в публикации негативного отношения к спецоперации на Украине в соцсетях.
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ
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Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населенного пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.
Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», – отчитались в Минобороны.
«В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.
Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.
В районе Григоровки ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Капитоловка, Липцы Харьковской области, Кирилловка, Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка ДНР, Скадовск Херсонской области и города Херсона.
Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской народной республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены 11 танков и более 220 военных ВСУ.
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В украинском Николаеве ввели карточки на хлеб
В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
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