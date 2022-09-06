Путин поддержал создание туристической полиции

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.

Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. В ответ президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие, передает РИА «Новости».

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

«Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», – отметил Путин.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.