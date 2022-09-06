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6 сентября, вторник | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
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Путин поддержал создание туристической полиции
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.
Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. В ответ президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие, передает РИА «Новости».
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым.
«Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», – отметил Путин.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.
Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.
Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».
Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.
Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.
Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.
Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.
«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.
В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.
«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.
Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.
«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.
России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.
Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.
Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.
Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
Путин прибыл во Владивосток
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Глава российского государства Владимир Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, сообщают информационные агентства.
Путин проведет в городе два рабочих дня. 6 сентября он будет работать в самом Владивостоке, где стартуют стратегические командно-штабные учения вооруженных сил «Восток – 2022», президент посетит их активную фазу, передает ТАСС.
Во вторник на полях ВЭФ пройдет заседание президиума Госсовета по туризму. Кроме того, Путин посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом, встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, пообщается с модераторами ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Путин выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ, которое будет «очень интересным, особенно с учетом нынешней обстановки в мире», планируются «вопросы и ответы, и дискуссия», уточнил Песков. Среди тем выступления Путина будут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока.
Напомним, Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме
Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.
«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.
Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.
«Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
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Песков: Решение Путина о проведении спецоперации поддерживает большинство россиян
Российское общество консолидировалось на фоне событий на Украине: решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации поддерживает абсолютное большинство граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.
«Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, наблюдается ли за последние полгода изменение настроений относительно ситуации на Украине и специальной военной операции.
Представитель Кремля не согласился с оценками о поляризации мнений в России. «В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация [идет] – нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год – это год единения нашего общества», – отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Анонсировано участие Путина в саммите ШОС в Самарканде
Президент Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин, действительно, планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде, мы ожидаем весьма и весьма важное и представительное мероприятие, уникальное в своем роде. И, действительно, у Путина там планируется целый ряд очень важных международных контактов», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Узбекистане саммит ШОС. До этого подготовку к саммиту Путин обсудил с главой Узбекистана.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Путин предупредил о последствиях снижения пошлин на товары
Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму.
«По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина.
В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», – обрисовал он ситуацию.
Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да – с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – указал он.
Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям.
Ранее кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода
Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.
«Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он.
По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости».
В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства.
Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы.
Песков заявил о прорыве в туризме в России
Российская туристическая сфера смогла совершить прорыв в последние два года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В этом деле, наверное, буквально за последний год или два удалось сделать существенный прорыв. Конечно, главное – не сбавлять обороты, потому что обстановка такая, что развитие туризма – это процесс безальтернативный для нас», – цитирует Пескова ТАСС.
Он не стал комментировать предложение о создании министерства по развитию туризма.
«Я как пресс-секретарь президента вряд ли могу ответить на этот вопрос, потому что это зависит от многих факторов. С другой стороны, тоже знаю, насколько президент [Владимир Путин] уделяет большое внимание вопросам развития туризма», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что внутрироссийский туризм планируется развивать с учетом географического разнообразия.
В понедельник Пескова спросили о создании министерства регионального туризма, однако он отказался анонсировать создание ведомства.
Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу электронных виз
Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.
«Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма», – цитирует Догузову ТАСС.
Она добавила, что в стране можно создать программу развития морских курортов.
«Мы видим перспективный спрос сегодня порядка 30 млн человек. Для создания таких курортов нам необходимо сформировать отдельную программу, за которую, на ваш взгляд, должен отвечать Ростуризм», – пояснила руководитель организации.
Ранее во вторник президент заявил, что в России путешествия должны быть доступны для граждан с разным уровнем дохода.
Путин поручил создать всесезонные курорты в Приморье
Президент России Владимир Путин поручил проработать создание крупных курортов в Приморье, а также активнее использовать побережье Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.
«Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов», – заявил Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, передает ТАСС.
Путин также пояснил, что такие курорты должны быть всесезонными и иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская туристическая сфера смогла совершить прорыв в последние два года.
Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022»
Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.
Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.
Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Глава Приморья попросил Путина разрешить регионам ввести туристический сбор
Глава комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту Владимиру Путину внести в ГД проект закона, позволяющий регионам вводить туристический сбор.
«Владимир Владимирович, в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный, например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета. В связи с этим прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать поручение и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора», – передает его слова ТАСС.
Кожемяко также предложил применять туристический кешбэк в зависимости от сезона и маршрута
«Одна из самых популярных мер поддержки – это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать, но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона», – сказал глава Приморья.
Кроме того, Кожемяко выступил с предложением предоставлять именные туристические сертификаты детям и членам семей участников военной операции на Украине.
«С помощью именных сертификатов считаем возможным поддержать детей и близких, членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной войсковой операции. Совместно с Ростуризмом мы прорабатываем данную возможность, просим нас поддержать», – обратился губернатор к Путину.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
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