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Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу электронных виз
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Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.
«Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма», – цитирует Догузову ТАСС.
Она добавила, что в стране можно создать программу развития морских курортов.
«Мы видим перспективный спрос сегодня порядка 30 млн человек. Для создания таких курортов нам необходимо сформировать отдельную программу, за которую, на ваш взгляд, должен отвечать Ростуризм», – пояснила руководитель организации.
Ранее во вторник президент заявил, что в России путешествия должны быть доступны для граждан с разным уровнем дохода.
Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.
Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».
Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.
Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.
Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.
Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.
«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.
В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.
«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.
Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.
«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.
России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.
Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.
Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.
Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
Путин рассказал о планах России и Казахстана вернуть тигров в Центральную Азию
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
Международный форум по сохранению тигра открылся в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) видеоприветствием Путина.
«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Между тем в правительстве Приморья сообщили, что Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
«В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья», – говорится в сообщении.
Исторически в Средней Азии и Закавказье обитала популяция туранских тигров, к настоящему времени вымершая. Исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой большой кошки.
Несколько лет назад правительство Республики Казахстан объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого прошла подготовка, в том числе создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш.
«В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций», – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.
Ранее исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду.
Путин прибыл на Камчатку
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.
Глава государства прилетел в регион, где, как ожидается, встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым, передает ТАСС.
После этого глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил «Восток-2022».
Сокол не захотел улетать из рук Путина
Президент Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра «Камчатка» во время визита в регион, когда президент покормил птицу с руки, она не захотела улетать.
Президент пошутил, что птице понравилось, поэтому она не захотела возвращаться к орнитологу после первой команды.
Глава страны провел встречу с участниками экологического форума, а также провел совещание по развитию региона, передает РИА «Новости».
Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией «Соколиный центр «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.
Центр реализует проект по созданию базы для восстановления популяция кречета на Камчатке.
Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин рассказал, как влюбился в Камчатку
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Президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
«Камчатка – это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать – как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов.
«Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой XVII–XVIII века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок», – заявил президент.
Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки, назвав этот край уникальным местом и требующим внимания и защиты со стороны человека.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин принял Камчатку за сон после многочасового сна в самолете
Виды Камчатки – сопки и вулканы – заставили подумать, будто это сон, заявил президент России Владимир Путин.
«Я же прям с самолета [сюда приехал]. И в самолете, слава Богу, спал: пока девять часов летел, все девять часов спал. Поэтому, когда из самолета вышел, посмотрел на сопки, на вулканы, подумал: может, я еще сплю», – цитирует ТАСС Путина.
Однако, добавил глава государства, с началом встречи он понял, что проснулся.
Ранее президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Пескова спросили о встрече Путина с Кнайсль на ВЭФ
Президент Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
«Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
Напомним, Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Путин заявил о росте добычи у Газпрома
Президент России Владимир Путин заявил, что добыча у Газпрома не падает, а даже растет.
«У Газпрома не падает добыча, а то вы сейчас напугаете всех, а только растет», – передает ТАСС слова Путин, которые он сказал, выступая в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Ранее сообщалось, что Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии.
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Путин прибыл во Владивосток
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Глава российского государства Владимир Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, сообщают информационные агентства.
Путин проведет в городе два рабочих дня. 6 сентября он будет работать в самом Владивостоке, где стартуют стратегические командно-штабные учения вооруженных сил «Восток – 2022», президент посетит их активную фазу, передает ТАСС.
Во вторник на полях ВЭФ пройдет заседание президиума Госсовета по туризму. Кроме того, Путин посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом, встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, пообщается с модераторами ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Путин выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ, которое будет «очень интересным, особенно с учетом нынешней обстановки в мире», планируются «вопросы и ответы, и дискуссия», уточнил Песков. Среди тем выступления Путина будут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока.
Напомним, Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин отметил престиж и представительность Всероссийских юношеских Игр боевых искусств
Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств в Анапе отметил престижность и представительность этих соревнований, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, которые вновь радушно принимает у себя Анапа... Столь престижные и представительные соревнования воспитывают силу духа и целеустремленность, умение держать удар и не пасовать перед трудностями», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Президент отметил, что эти состязания «занимают достойное место в календаре значимых и наиболее массовых мероприятий в сфере детско- 6 уверенность, что нынешние игры будут содействовать популяризации боевых искусств и продвижению в обществе ценностей здорового образа жизни.
«И конечно, в ходе насыщенной программы вы обязательно познакомитесь с обширной исторической экспозицией, рассказывающей о становлении и развитии единоборств в нашей стране, почтите память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны», – добавляется в телеграмме.
Путин поручил разработать предложения по использованию иностранного ПО
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по использованию иностранного программного обеспечения, когда пользователям невозможно исполнить договорные обязательства.
«Правительству Российской Федерации: ... представить предложения: об определении специальных условий использования иностранного программного обеспечения, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».
Отмечается, что поручение предстоит исполнить до 1 октября 2022 года.