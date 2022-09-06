Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу электронных виз

Путин рассказал, как влюбился в Камчатку

Президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.

«Камчатка – это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать – как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов.

«Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой XVII–XVIII века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок», – заявил президент.

Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки, назвав этот край уникальным местом и требующим внимания и защиты со стороны человека.

Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.