Захарова заявила о западном следе в решении Черногории выслать российских дипломатов

Москва уверена, что за решением Черногории выслать шестерых российских дипломатов отчетливо виден западный след, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, за очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след, так как в последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания», выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий, отмечено на сайте МИД.

Захарова отметила, что иначе невозможно объяснить, каким образом исторически близкая, дружественная нам страна за короткое время превратилась чуть ли не в форпост наступления на Россию.

Также в сообщении представителя МИД подчеркивается, что Черногория не сформулировала официальных, ограничившись шумихой в СМИ о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране, и двух местных госчиновников.

Захарова добавила, что официальная Подгорица не в первый раз демонстрирует показушную прыть в деле «защиты государственных интересов» от несуществующей угрозы со стороны России.

По ее мнению, так хотят продемонстрировать компетентность и боевитость нынешней власти, запутавшейся во внутренних интригах и постоянно балансирующей на грани кризиса и досрочных выборов.

Провозглашение шести дипломатов из посольства России персонами нон грата прошло накануне.