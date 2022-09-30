ЦБ назвал самые популярные у мошенников способы обмана пожилых

Самой уязвимой перед мошенниками категорией людей являются пожилые, им навязывают кредиты, похищают деньги под предлогом защиты и втягивают в финансовые пирамиды, сообщили в главном управлении ЦБ по ЦФО.

Основной инструмент, применяемый мошенниками при работе с пожилыми – это социальная инженерия, сообщили в пресс-службе управления Банка России по ЦФО, передает РИА «Новости».

ЦБ выявил пять самых частых схем мошенников, угрожающих пожилым. Первая связана с «безопасным счетом» в ЦБ. Злоумышленники применяют «многоуровневые атаки», сперва ему звонит якобы «сотрудник МВД», сообщает об угрозе счету и о том, что деньги нужно перевести на «безопасный счет в Центробанке».

После этого жертву соединяют с «сотрудником ЦБ», который убеждает перевести деньги на «специальный лицевой счет в Центробанке».

Другой популярной схемой является требование об оформлении кредита. Мошенники могут звонить жертвам, представляясь сотрудниками банковской сферы, и сообщать, что на клиента банка пытаются оформить кредит. Для аннулирования договора нужно срочно оформить некий «встречный кредит».

Еще одним приемом стали звонки от якобы служб безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карт, чтобы «спасти» средства.

Четвертый способ выманивания денег у граждан – сайты бесплатных объявлений. Размещаются объявления о товарах по выгодным ценам, и при выходе на связь мошенники предлагают заманчивые условия. Для удобства предлагается перевести диалог из официального чата на платформе в сторонний мессенджер. Там у жертв выспрашивают данные карт и секретные данные якобы для перевода денег, или же присылают им фишинговые сайты, замаскированные под разные сервисы.

Пятый способ – это втягивание пожилых в финансовые пирамиды. Нелегальные организации часто носят название «Кассы взаимопомощи», «Потребительское общество», «Потребительский кооператив». Пожилым предлагают вкладываться в фармацевтику, в фермерские хозяйства и в «накопительные вклады».

При этом ЦБ отметил, что объем сомнительных операций в банковском секторе во втором полугодии сократился на 9%, передает ТАСС.

Незаконный вывод денежных средств сократился почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года, до 12 млрд рублей. Объемы обналичивания средств в банковском секторе составили 34 млрд рублей, они выросли на 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее IT-эксперт Андрей Арсентьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что мошенники часто шантажируют родителей через телефоны подростков. «Мошенники могут различными способами уговорить детей и подростков скачать к себе тот или иной VPN. Сразу после этого для аферистов открывается доступ к данным ребенка», – указывал он.