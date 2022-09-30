Лукашенко заявил, что при желании Европы мира на Украине можно достичь быстро

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мира в Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы хотят этого.

По его словам, если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней, передает БелТА.

Касательно ЧП с «Северными потоками» Лукашенко заявил, что скоро начнется эпопея обвинения России. По его мнению, мир начнет говорить, что это Россия взорвала свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. Более того, когда Европа начнет замерзать, подчеркнул президент Белоруссии, начнут говорить людям там, в Европе, что это вина России.

Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.

Путин, в свою очередь, заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением.

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