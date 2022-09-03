Регулятор не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии

Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) утверждает, что газоснабжение Германии, осуществляется в стабильном режиме, но ситуация может ухудшиться; уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) составляет 84,53%.

«Ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения, однако газоснабжение в Германии в настоящий момент осуществляется стабильно. Безопасность снабжения сейчас обеспечена», – говорится в ежедневном отчете ведомства, передает ТАСС.

Регулятор заявил, что, якобы «по оценке сетевого агентства, заявленные российской стороной неисправности не являются технической причиной для остановки работы» трубопровода. «Агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что Германия лучше подготовлена к прекращению поставок со стороны РФ, чем еще несколько месяцев назад.

«Уровень заполненности хранилищ составляет 84,53%.Предприятия и частные потребители должны готовиться к значительному росту цен на газ. Сетевое агентство настоятельно подчеркивает важность экономного потребления газа», – говорится в отчете.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил газете Die Welt, что немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье.

В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

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