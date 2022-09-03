Эрдоган отметил роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, также турецкий лидер отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», – сообщили в Кремле.

Помимо этого, лидеры затронули ход реализации заключенной в Стамбуле «зерновой сделки» и дальнейшее сотрудничество.

«В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией», – говорится в сообщении.

Глава Турции во время беседы выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.