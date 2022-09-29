Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.

Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.

«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.

Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.

В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.

Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.

Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.

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