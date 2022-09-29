В Кремле отреагировали на высказывания Володина об ограничениях на выезд за границу

Обилие информации и большое количество вопросов о частичной мобилизации, в том числе о возможности выезда из России, приводит к разночтениям в сообщениях, ошибки случаются, главное – вовремя их исправлять, выразил мнение пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Здесь обилие информации, скажем так, достаточно нестандартная ситуация. Огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой, конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись. И насколько мне известно, и Володин тоже оперативно поправился», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом на вопрос о поиске актуальной информации Песков призвал россиян на существующие официальные ведомства, которые занимаются вопросами мобилизации, – в первую очередь Министерство обороны.

Также он напомнил, что существуют специальные информационные ресурсы правительства. Касательно информации от спикера Госдумы, Песков заметил, что Володин «безусловно» является надежным источником информации о частичной мобилизации.

Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что россиянам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов согласно статье 21.

Затем Володин уточнил, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.