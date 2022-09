Корабль с тремя российскими космонавтами отстыковался от МКС

Босфор заблокировало шедшее в Россию судно

В проливе Босфор порожний сухогруз Viva Eclipse перекрыл движение, у него произошли неполадки с двигателем, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы Стамбула.

Сухогруз шел под флагом Панамы в Россию, у него отказал двигатель вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

На место отправились буксиры.

Согласно данным управления береговой охраны Турции, сухогруз встал на якорь в 100 метрах от побережья. К нему направили катера береговой охраны и специалистов по устранению неполадок.

Напомним, в 2021 году севший на мель танкер перекрыл судоходство в Суэцком канале. Кроме того, 24 марта водная артерия была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.