В Роскосмосе назвали дату возвращения на Землю экипажа «Союз МС-21»

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября, рассказали в пресс-службе Роскосмоса в субботу.

«Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-21» в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков», – отметили в госкорпорации, передает ТАСС.

Также на борту МКС сейчас находятся астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Коррекция орбиты МКС состоится 10 августа, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля «Союз МС-22».

Чтобы обеспечить коррекцию, будут задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20». Они будут включены в 10:46 мск и проработают 299,6 секунды.

«После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км», – сообщили в Роскосмосе.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, это займет время.