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Депутат Госдумы Завальный спрогнозировал сроки ремонта «Северных потоков»
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Ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, но это технически сложно, поэтому сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода-год, выразил мнение председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.
«На мой взгляд как специалиста, ремонт возможен двумя способами. Один способ – это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение. Соответственно, сроки – проект, изготовление, проведение работ – все это даже не месяцы, это может больше времени занять», – приводит РИА «Новости» мнение председателя комитета Госдумы по энергетике, высказанное парламентарием в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».
«Второй вариант – это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под 3 тыс. тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время... это полгода-год, не менее», – продолжил Завальный.
При этом, по мнению президента Российского газового общества, оперативного варианта ремонта нет, а более простой и быстрый способ – это поднятие газопроводов на поверхность. Для этого нужна судовая техника, но есть риск, что ремонту помешают санкции.
Ранее посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Французы назвали виновного в инциденте на трубопроводе «Северный поток»
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Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе «Северный поток» не имеют смысла.
По мнению читателей, единственной страной, которой будет выгодно прекращение поставок газа в Европу, являются США. Уточняется, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду в случае выхода из строя «Северного потока».
«Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал Chapichapo11, передает РИА «Новости».
Еще один пользователь под ником castero написал, что США ранее объявили, что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу.
«Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!» – возмутился castero.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их», – уверен dutch.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока»
Поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут отремонтировать, это не исключает оператор трубопровода Nord Stream, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Есть опыт и поставщики для подобных операций, сообщили в компании агентству Dpa, передает ТАСС.
При этом необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам, прежде чем приступать к восстановлению. Осмотр повреждений предполагает, что власти «разрешат приближаться к зонам поврежденных участков ниток «Северного потока».
Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Боррель заявил о преднамеренности повреждений на «Северных потоках»
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Инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков – 1 и 2»... Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Боррель отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».
Кроме того, по его словам, ЕС поддержит любое расследование инцидентов на «Северном потоке».
«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», – подчеркнул Боррель.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Захарова спросила с Байдена за угрозу «покончить с «Северным потоком»
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Американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <...> «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать», – сказал Байден тогда.
Фрагмент видео с выступлением она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявление «было подкреплено обещанием», и отметила, что Европа должна узнать правду.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
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Россия решила созвать Совбез ООН из-за инцидентов на «Северных потоках»
Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН после «провокаций» на газопроводах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», – написала она в своем Telegram-канале.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Эксперт Юшков: Европа угодила в газовую зависимость от Украины
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«Если Украина и Россия не смогут прийти к «джентльменскому соглашению», Европе будет крайне непросто пережить отопительный сезон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя подрыв трех ниток «Северных потоков».
«После повреждения газопроводов возникает проблема с транзитом российского газа. Для нас остаются всего две возможности – Украина и «Турецкий поток». При этом Газпром уже недвусмысленно намекнул, что прокачка по киевским территориям может быть остановлена», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Причина конфликта в корпоративном споре с «Нафтогазом». По мнению украинской компании, мы не выполняем условие «качай или плати». Напомню, по контракту Москва должна прокачивать 108 млн кубов газа ежесуточно, если же объемы меньше, их все равно необходимо оплачивать в полном объеме», – продолжил собеседник.
«Но претензии есть и у России. Дело в том, что Украина не дает использовать выбранную нами газораспределительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на неподконтрольность некоторых территорий Киеву. При таком раскладе Москва формально может перейти на оплату только фактического транзита», – рассуждает эксперт.
Юшков отмечает, что юридически решить проблему непросто, поскольку вердикт должен выносить Стокгольмский арбитраж, который Москва считает ангажированным. «Вопрос лишь в том, смогут ли стороны договориться на неформальном уровне. Но такое «джентльменское соглашение» возможно только в случае, если Киев согласится на оплату исключительно фактической прокачки. Либо транзит будет полностью прекращен», – уверен он.
Для России остановка транзита обернется недополучением прибыли, говорит эксперт. Но больше всего проблем возникнет у Европы. «В преддверии отопительного сезона они лишатся еще части российского газа. Это вызовет рост дефицита и увеличение цен. То есть мы видим, как повышается значение украинского транзита. По сути, Европа сейчас оказалась в жесткой зависимости от украинской ГТС, и Киев наверняка воспользуется этим в своих интересах. Важность этого направления начала расти еще в сентябре, когда был остановлен «Северный поток – 1», сейчас оно еще больше востребовано», – пояснил он.
«И если раньше европейцы могли надеяться на запуск «Северного потока – 2» в случае острой необходимости, то сегодня такая возможность пропала. Несмотря на то, что одна нитка цела, ее могут не запустить. В частности, начнутся инсинуации на счет того, что она тоже могла пострадать и нуждается в дополнительных проверках», – заключил Юшков.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным землетрясения или оползни не могли стать причиной повреждений.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского как официальное заявление о теракте.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сама повредила газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о преднамеренности повреждений. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Глава минобороны Литвы обвинил Газпром в подрыве «Северных потоков»
Российской компании «Газпром» якобы выгодно ЧП на «Северных потоках», заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Я думаю, что то, что было зафиксировано, например, шведами – взрывы или какие-то другие явления, после расследования, думаю, станет ясно, что произошло. Однако очевидно, кому это выгодно, в первую очередь самому Газпрому, – приводит слова Анушаускаса «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Песков отметил «эйфорию» Польши после ЧП на «Северных потоках»
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В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на «Северных потоках», и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока – 2», а также обратили внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока – 2». Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность, мы тоже не знаем», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков также отметил и прибыли американских компаний – поставщиков СПГ.
«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей», – сказал он.
Также представитель Кремля призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках».
«Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв. Вопросов очень много», – заметил он.
По словам Пескова, в Кремле ожидают от датчан и шведов информации по ЧП и уверены, что не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран, никто не мог приблизиться к трубам.
«Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам. Это всем очень хорошо известно. Особенно военным специалистам», – заключил он.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Генпрокуратура начала дело об акте международного терроризма после ЧП на «Северных потоках»
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Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток», начато следствие, сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Телеканал Sky News выдвинул версию о подрыве «Северных потоков»
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Целенаправленная атака на «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад, сообщил британский телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций, что повышает вероятность обнаружения замыслов потенциального злоумышленника. Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Белый дом: Байден не обещал уничтожить «Северный поток – 2»
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Президент США Джо Байден обещал не допустить ввод в строй трубопровода «Северный поток – 2», а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент сказал, что «Северный поток – 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Позже Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Она напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
Швеция не исключила причастности других государств к ЧП на «Северном потоке»
Шведские власти передали расследование утечек газа с «Северных потоков» своей службе безопасности, не исключено вмешательство иностранных государств к авариям.
«Это может быть серьезным преступлением, частично направленным против интересов Швеции», – цитирует заявление шведских властей RT.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Захарова призвала Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку»
Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу в отношении газопровода «Северный поток – 2», заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – написала она в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.
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Постпред РФ в Вене Ульянов высмеял теории о подрыве «Северных потоков» Россией
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Предположения западных стран о якобы причастности России к диверсиям в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются глупостью и выглядят смехотворно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да». «Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
-
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Песков назвал глупыми предположения о причастности России к ЧП на «Северных потоках»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «предсказуемо глупыми» предположения о том, что к ЧП на газопроводах «Северный поток» якобы причастна Россия.
«Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно», – передает ТАСС его слова.
Песков отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Газпром как собственник трубы участвовал в расследовании ЧП.
«У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение Газпром. Конечно же, без этого невозможно. Она же не бесхозная, эта труба», – подчеркнул он.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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