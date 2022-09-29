Депутат Госдумы Завальный спрогнозировал сроки ремонта «Северных потоков»

Ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, но это технически сложно, поэтому сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода-год, выразил мнение председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

«На мой взгляд как специалиста, ремонт возможен двумя способами. Один способ – это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение. Соответственно, сроки – проект, изготовление, проведение работ – все это даже не месяцы, это может больше времени занять», – приводит РИА «Новости» мнение председателя комитета Госдумы по энергетике, высказанное парламентарием в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».

«Второй вариант – это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под 3 тыс. тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время... это полгода-год, не менее», – продолжил Завальный.

При этом, по мнению президента Российского газового общества, оперативного варианта ремонта нет, а более простой и быстрый способ – это поднятие газопроводов на поверхность. Для этого нужна судовая техника, но есть риск, что ремонту помешают санкции.

Ранее посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

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