Белгородский губернатор Гладков назвал число пострадавших при детонации боеприпаса

Американист Дробницкий: США вынуждают Россию ликвидировать украинскую государственность

«Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы создавать для нас военные риски и угрозы. Поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Госдеп допустил применение Украиной оружия Запада по новым регионам России.

«Я считаю, что пока украинское государство существует в том виде, в котором оно есть – как антироссийский проект – все это будет продолжаться: и поставки западных видов вооружения в интересах ВСУ, и обстрелы российских регионов, причем не только новых», – добавил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Каждый раз, когда ищется идея для украинской государственности – все сводится к концепции «анти-России». Поэтому Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы сдерживать Россию, оказывать на нас давление и создавать для нас военные угрозы», – убежден он.

«До тех пор, пока украинское государство не будет ликвидировано, сохранится и военная опасность для России. ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на все происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией», – считает Дробницкий.

«Ничего принципиально нового в последнем заявлении представителей США не наблюдается, Штаты и раньше не выступали против использования Украиной западных систем вооружения на территории Херсонской области, Запорожья и Донбасса», – рассказал в свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Соединенные Штаты, оказывая военную помощь Украине, придерживались только ограничений по дальности поставляемого оружия, а также ставили условие украинской стороне о неиспользовании этого оружия по признаваемой ими территории России. Теперь вопрос к американцам: останутся ли эти ограничения в силе?» – отметил собеседник.

«Кроме того, тут уже и вопрос к России: будем ли мы что-то пересматривать в связи с тем, что территории Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик меняют свою юрисдикцию и становятся частью нашей страны. Повлияет ли это на готовность России использовать те или иные системы вооружения для защиты новых территорий?» – рассуждает эксперт.

«В Америке говорят об угрозе применения Россией ядерного оружия, но насколько они в это сами верят – непонятно. Такой сценарий будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Это будет первый в истории случай после Хиросимы и Нагасаки и станет очень серьезным рубежом в мировой политике», – полагает Кортунов.

«Возможно, в Вашингтоне надеются, что Россия первая не пойдет на применение ядерного оружия, независимо от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но окончательную позицию в этом вопросе будет артикулировать президент», – добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.

Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.

В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».

Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщает, что США 28 сентября объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.

Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале назвал новый пакет американской военной помощи Украине ответом на проведенные референдумы. «Но есть у него и более прагматичная цель – полностью опустошить предыдущий бюджет на Украину, чтобы легче было упрашивать Конгресс выделить новые средства», – считает эксперт.

В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского, который тот дал русским – «убираться в Россию». Об этом же в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганщины в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД