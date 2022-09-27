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В Германии оценили надежность поставок газа на фоне инцидента вокруг «Северного потока»
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Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе «Северный поток» на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор.
«Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток 1». Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти», – передает РИА «Новости» ответ представителя ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг «Северного потока – 1».
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
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Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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Япония потребовала от России извинений
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В связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо». Галузина вызвали в МИД Японии, ему «выразили резкий протест». Япония «потребовала от российской стороны официальных извинений». «Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», – приводит слова Хаяси ТАСС.
Он заявил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».
Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, «с точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется», что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Владивостока сообщил, что Тацунори отпустили. Позднее Хаяси подтвердил эту информацию.
Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось
Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек, среди которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, в том числе 22 ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой.
По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
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Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией
Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией.
«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между Российской Федерацией и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года, постановляю... приостановить действие соглашения», – говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.
Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.
Кроме того, Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.
Годом ранее российский лидер подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Дания сообщила об утечке газа вблизи «Северного потока – 2»
Недалеко от острова Борнхольм произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации, сообщило датское морское управление.
Всем судам рекомендуется обходить место ЧП за 5 миль. Отмечается, что место утечки находится вблизи газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» зафиксировано снижение давления. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек заявил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».
Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину
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Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.
Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».
«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».
По словам Уотерса, он очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская в ответ посоветовала Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.
Позже Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его «персоной нон грата» и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции артиста по Украине.
На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
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Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска
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Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали соседи по подъезду.
«Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабашка. Условия у них были очень хорошие для житья», – передает РИА «Новости» один из собеседников.
По словам другого соседа, который представился Алексеем, Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.
«Он не здоровался, не общался. Они жили втроем, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась), по стадиону с палочками», – вспоминает Алексей.
По словам соседей, родственники стрелявшего уехали со следственными органами – вчера за ними «приезжали сотрудники ФСБ, СК».
Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что Казанцев болел шизофренией, и именно поэтому всегда делал «скидку» на то, что тот ходит в капюшоне.
«Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один... То, что он не работал с таким диагнозом, – это точно... Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти», – заявил Алексей.
Еще один сосед подтвердил, что Казанцев был скрытный.
«Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», – заключил собеседник.
В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.
Председатель Российского оскаровского комитета Чухрай объявил об отставке в знак протеста
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Народный артист России Павел Чухрай сообщил, что решил покинуть пост председателя Российского оскаровского комитета в связи с решением президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Чухрай возглавил Российский оскаровский комитет после смерти режиссера Владимира Меньшова в 2021 году.
Чухрай сообщил, что направил соответствующее письмо членам комитета. В письме он выразил недовольство тем, что Киноакадемия «в одностороннем порядке приняла решение не выдвигать российский фильм». Чухрай считает, что такое решение, принятое «через голову оскаровской комиссии», является «неправовым». Он пожаловался на то, что с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении»
Как заявил Чухрай, он «в знак протеста снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава этой организации». По его словам, членам комитета свое письмо направил и режиссер Николай Досталь, который «полностью поддерживает» Чухрая и «выходит из состава данной комиссии», передает ТАСС.
Напомним, президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар». По данным открытых источников, Чухрай в марте 2014 года подписал письмо в поддержку украинского евромайдана и обращение против воссоединения России и Крыма. В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.