В России занялись разработкой экологичного производства лимонной кислоты

В Уральском федеральном университете начали работу над производством в стране лимонной кислоты, ее предлагается производить с помощью промышленных микроорганизмов и мембранных технологий.

Такой метод поможет избежать большого объема отходов, сточных вод и газовых выбросов, сообщили в пресс-службе вуза Ura.ru.

В университете пояснили, что свыше 60% такой кислоты каждый год применяется в металлургии, нефтедобыче, медицине и других отраслях.

«Разработка ученых поможет создать в России собственное производство лимонной кислоты, которая сейчас полностью импортируется. Новый метод предполагает более рациональное использование микроскопических грибов для биосинтеза кислоты из отходов производства сахара или продуктов глубокой переработки зерна. Новая технология решит сразу две проблемы – экологическую и импортозамещение», – указали в пресс-службе.

В России несколько лет назад закрыли единственный завод, производивший лимонную кислоту. Новый метод позволяет синтезировать и выделять кислоту без нанесения урона экологии.

«Под действием электрического поля лимонная кислота из ферментированного раствора выводится в отдельный поток, а затем концентрируется и кристаллизуется. В современных условиях с помощью этой технологии мы решим не только проблему уменьшения количества отходов, но и поспособствуем импортозамещению такого востребованного продукта», – заключили в университете.