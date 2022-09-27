Индонезия заявила об угрозе «очень большой войны»

Если мир не изменит путь, по которому сейчас движется, ему грозит «очень большая война», заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди с трибуны ГА ООН.

Марсуди отметила, что «многие лидеры, выступавшие с этой трибуны, разделяют одни и те же озабоченности нынешним состоянием дел в мире». Она указала, что коронавирус не побежден, «глобальная экономика остается слабой», государства вступают в вооруженные конфликты, а «нарушения международного права стали нормой в погоне за собственными эгоистическими интересами стран».

Как заявила Марсуди, «кризис за кризисом разворачивается в мире». В частности, наблюдаются «и климатические изменения, и рост инфляции, и недостаток продовольствия и энергии». По ее словам, «история учит нас, что такие явления могут привести к очень большой войне», передает РИА «Новости».

Она заявила, что Второй мировой войне предшествовали «Великая депрессия, подъем ультранационализма, соревнование за ресурсы и соперничество между крупными державами». По мнению Марсуди, «это все очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся сегодня».

Марсуди полагает, что мир неправильно отвечает на вызовы, страны «разделены». Она заявила: «Мы действуем индивидуально вместо того, чтобы действовать коллективно. Мы фокусируемся на словах вместо того, чтобы фокусироваться на делах». Как считает министр, «если мы продолжим идти старым путем, он приведет нас к катастрофе», необходимо «выбрать другой путь». Марсуди сказала, что первыми шагами должны быть ликвидация дефицита доверия между странами и «не словесный, а реальный и действенный» мультилатерализм.