В Венесуэле оценили влияние санкций Запада на торговлю с Россией

Торговля между Россией и Венесуэлой осложнилась из-за санкций, введенных странами Запада, но не стала невозможной: стороны уже находят способы продолжать сотрудничество, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.

«Мы [с главой МИД России Сергеем Лавровым] оценили сложившуюся ситуацию в сфере торговли с учетом санкций, которым подверглись и Россия, и Венесуэла. Они создали некоторые сложности для нашего торгового сотрудничества, но не сделали его невозможным – мы уже находим пути продолжения такой кооперации», – сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

Оценивая прошедшую встречу с Лавровым на полях ГА ООН, министр сообщил, что стороны, среди прочего, подняли вопрос увеличения товарооборота между Россией и Венесуэлой, а также обсудили проекты в основных областях сотрудничества.

«Мы говорили и об экспортных поставках креветок, которые готовит Венесуэла, о необходимости наращивания торговли… Россия также сделала благородный жест, увеличив число стипендий и квот, что позволит нашим молодым студентам отправиться в Россию и получить великолепное университетское образование», – добавил он.

Фариа отметил также, что Россия и Венесуэла связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства. «Мы – братские страны. У президентов [Венесуэлы Николаса] Мадуро и [России Владимира] Путина сложились очень дружественные отношения и тесное взаимодействие по всем проектам, которые они решили реализовать. Это не изменилось. У нас и раньше были превосходные отношения, и нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции», – заявил глава венесуэльского дипломатического ведомства.

Министр рассказал, что во время своих поездок в Россию и сам имел возможность прочувствовать дружескую поддержку со стороны российского народа. «Народ России мне не чужой – я получил образование в Советском Союзе, и это навсегда останется со мной. Я познал русский быт, его своеобразие и особенности. Выполняя тяжелую работу на благо своей страны, я вместе с тем насладился моим пребыванием в Москве и рассчитываю вернуться туда снова когда-нибудь», – заключил Фариа.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.