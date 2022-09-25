Перечислены законные основания для освобождения от призыва по мобилизации

Россиянам объяснили, что на законных основаниях призываться в рамка мобилизации ну будут ряд категорий граждан, в частности сотрудники ОПК и многодетные отцы.

Так, от призыва освобождаются граждане, «забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение», говорится на портале Объясняем.ру.

Также призыву в рамках мобилизации не подлежат граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях).

В этоб перечень также входят граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев; граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц.

Не будут призываться граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

Не подлежат мобилизации россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

Освобождаются от призыва россияне, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации? Да

Нет



Граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа и россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, не будут призваны.

По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.