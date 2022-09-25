Россияне стали вдвое чаще ездить в сити-туры по стране

Россияне на фоне закрытия аэропортов на юге страны в этом году стали в два раза чаще отправляться в сити-туры, в лидерах Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

«В этом году на фоне закрытия аэропортов в Крыму и Краснодарском крае сильно выросла доля сити-туров – с 15% до 30%. Туристы все чаще отправляются в Санкт-Петербург, доля этого направления выросла с 6% до 11%. Также набирает популярность Калининград – в прошлом году осенью туда отправились 5% туристов, а в этом уже 8%. Еще путешественники предпочитают ездить в Москву и Казань», – передает РИА «Новости» слова директора по маркетингу сервиса Олега Козырева.

Он отметил, что новыми направлениями, которые появились в рейтингах этой осенью, стали Дагестан и Приморский край. «Цены на осенние путешествия по России в этом году выросли в среднем на 20–25%, поэтому семейные туристы чаще бронировали самые бюджетные направления – Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также Туапсе и Дагестан», – добавил Козырев.

Москва оказалась также самым дешевым направлением и для самостоятельных путешественников. «Столица вышла на первое место среди бюджетных направлений по бронированиям отелей через онлайн-сервис. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург, а вот третью – Дагестан. В среднем стоимость проживания в Махачкале обошлась менее чем в 20 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что несмотря на рост сити-туров, этой осенью больше всего туристов выбрали отдых на курортах Адлера и Имеретинского в Сочи. В конечном итоге там проведут время 43% всех купивших туры по России на осень-2022. Потратили путешественники на поездки в среднем 53–55 тыс.рублей. Третье место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург со средним чеком 30 тыс. рублей.

Аналитики отметили, что туристы, путешествующие по России, чаще всего выбирают отели три звезды, также популярны гостиницы с четырьмя звездами.

«Доля бронирований гостевых домов сократилась с 10% в прошлом году до всего 1% в этом. Особенно осенью 2021 года были популярны гостевые дома при бронировании туров в Калининград и область. Большинство отдыхающих выбирают завтраки или проживание без питания. Полный пансион оплачивает только 1% туристов», – сообщили в сервисе.

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