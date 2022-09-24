Начался второй день голосования в Донбассе и на освобожденных территориях

Эксперты назвали решение о референдумах в Донбассе давно назревшим

Москва делает все, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, проведение референдума об их присоединении к России – правильный шаг, тем более что Украина уже не считает эти территории своей страной, считают эксперты.

«Это решение уже перезрело. Украина превратила страну в фашистский концлагерь. Если им удается вернуть какие-то территории, там тут же начинаются этнические чистки в самых варварских видах, хуже, чем в Сирии, или как в Югославии было. Все гораздо хуже. Открыто идет террор против всех, кого сочтут, скажем так, нелояльными к украинской власти. Мы уже не имеем права отступать. То, что происходит в Харьковской области, там уже сотни людей расстреляны и пропали без вести. Происходят пытки, мародерства, изнасилования – что угодно. В своей стране так себя не ведут. Но Украина уже не считает потерянные территории своей страной. И это очевидно», – заявил журналистам военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, экс- советник Генсека ООН Игорь Никулин.

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Никулин добавил, что вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту, и россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева также прокомментировала ход референдумов, отметив, что если народ требует, значит, решение о референдумах назрело.

«Россия выступает здесь в роли защитницы наших братских народов, которых обижают. <…> Конечно, страна и наше руководство делают правильные шаги, и уже давно надо скорее их (ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье – прим. ВЗГЛЯД) признать, и надеюсь, что все получится хорошо. <…> Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей. Потому что их гибнет очень много», – подчеркнула она.

Зайцева добавила, что русские люди всегда всем помогают и всех всегда защищают. «Наверное, у нас это в менталитете», – уточнила она.

Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также прокомментировал ход референдумов. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов согласился с министром иностранных дел Румынии, который сказал, что Украина просто собрана из разных народов, которым очень тяжело друг с другом ужиться, поэтому естественно, те люди, которые живут в Донбассе, они, наверное, душой хотят быть в Российской Федерации.

«Мне так кажется <…>, за них тяжело решать. Но, по крайней мере, дать им возможность высказать свое мнение, это идея неплохая, чтобы им хотя бы можно было к чему-то апеллировать, к мнению людей. То есть не просто предполагать, как мы сейчас предполагаем, что они там хотят <…>, а знать, что так хотят или точно так не хотят. И чтобы они могли высказать свое мнение», – подчеркнул Холодов.

Он также отметил, что всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. «Российская Федерация состоит из многих регионов, которые когда-то как-то присоединялись. Она же не всегда была такой огромной. Она прирастала своими территориями и, естественно, многие из них прирастали как раз для того, чтобы защитить себя, защитить свою жизнь», – пояснил Холодов.

По его мнению, после того как Россия признает территории как самостоятельное государство, люди должны принять какие-то решения, и после этого уже, в зависимости от того, попросят они, например, объединиться или не попросят, уже Российская Федерация может как-то на это реагировать. «Пока мы только видим намерения. Мы же не знаем, как народ проголосует, не можем решить. Хотя <…> я бы предположил, что они в большей степени будут поддерживать такое решение», – добавил Холодов.

Он резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.

Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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