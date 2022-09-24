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24 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Первое признание новых границ России

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Главная тема


    Как избежать мобилизации по ошибке

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    Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»

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    Кадыров назвал уклонистов «людьми второго сорта»

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    Как Сталин спасал от распада Советский Союз

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    Наследие СССР поможет Грузии наладить выпуск беспилотников

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    Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выкарабкаться из кризиса


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    новая реальность


    Геворг Мирзаян: Запад лишается иллюзий относительно СВО

    смена стратегии


    Владислав Исаев: Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

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    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?

    Синоптики рассказали о погоде в столице

    24 сентября 2022, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет плюс 9. К обеду в Москве похолодает до 8 градусов. На протяжении всего дня ожидается дождь, местами очень сильный. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.


    Украинские диверсанты в форме Росгвардии на двух машинах прорвались у города Пологи в Запорожской области
    		    23 сентября 2022, 14:44
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась в районе города Пологи в Запорожской области, на место выдвинулись подразделения силовиков, диверсанты обязательно будут обезврежены, сообщил глава администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

    «Прорвалась ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», – передает ТАСС слова Балицкого.

    Он добавил, что ближе к обеду будет располагать более полной информацией, а участников этой ДРГ «ждет наказание по закону военного времени».

    Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские диверсанты планировали подорвать в регионе ЛЭП, правоохранители предотвратили теракт.

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    Украинские войска перегородили Южный Буг баржами в ожидании российских кораблей
    		    23 сентября 2022, 08:47
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные жителями Николаева через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.

    «На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева – морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.

    Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследует наступление на Николаев.

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    Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
    		    23 сентября 2022, 18:40
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.

    Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).

    «Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».

    Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.

    Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.

    До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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    Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
    		    23 сентября 2022, 11:55
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.

    «Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

    – в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

    – в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

    – в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

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    – в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

    За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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    Коментарии (23)
    От российского удара по военному заводу в Николаеве украинский БТР вылетел за забор
    		    23 сентября 2022, 10:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.

    На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.

    «Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», – сообщил источник РИА «Новости».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

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    Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
    		    23 сентября 2022, 07:56
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.

    Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.

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    Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
    		   23 сентября 2022, 19:14
    Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.

    Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».

    Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.

    Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

    Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.

    Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.

    Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.

    Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.

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    Минобороны сообщило об уничтожении свыше 510 боевиков ВСУ в Славянске, Краматорске и Запорожье
    		    23 сентября 2022, 13:37
    Фото: vk.com/mil

    В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «В районах города Славянска и населенного пункта Озерное ДНР нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков.

    Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих.

    Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», – отметил Конашенков.

    «Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населенных пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое ДНР.

    В районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

    Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка ДНР», – отчитались в Минобороны.

    «Российским средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна ДНР», – сообщил Конашенков.

    «В районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха», – перечислили в Минобороны.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области.

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    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российскими десантниками
    		    23 сентября 2022, 10:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Подразделения ВДВ с помощью беспилотников обнаружили противника и успешно предотвратили попытку наступления ВСУ в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    «Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот и при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Как подчеркнули в Минобороны, действия ВСУ удалось своевременно обнаружить при помощи беспилотников. «В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины», – отметили там.

    В ведомстве уточнили, что десантники захватили часть боевой техники ВСУ в качестве трофеев.

     

    Накануне Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
    		    23 сентября 2022, 14:00
    Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
    Текст: Антон Никитин

    Попытки Украины вернуть Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области после их вступления в состав России в результате референдума будут расцениваться как атаки на Россию в соответствии с Конституцией РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно. [После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к России] сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – приводит его слова «Интерфакс».

    Соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России, пояснил представитель Кремля.

    Песков сообщил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал Песков, отметив, что процесс пройдет оперативно. «Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым», – отметил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что безопасность для проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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    Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
    		    23 сентября 2022, 09:34
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

    «Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

    «Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.

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    По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.

    В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.

    Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.

    Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.

    Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.

    Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.

    Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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    Коментарии (43)
    Политики Германии предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в России
    		    23 сентября 2022, 10:35
    Фото: Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.

    В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирен Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

    С Михалич солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей. «Они заслуживают нашей поддержки», уверен Вадефуль.

    В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются «согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища».

    Отметим, что некоторые страны, напротив, уже отказались выдавать гуманитарные визы российским гражданам, которые избегают мобилизации. Так, МИД Латвии заявил, что не будет этого делать «по соображениям безопасности». В Эстонии же в свою очередь заявили, что не будут впускать обратно тех проживающих в республике граждан России, которые присоединились к участию в СВО.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


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    По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

    За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

     

    Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

    Не подлежат частичной мобилизации следующие категории: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Коментарии (53)
    Раскрыты детали нового пакета санкций против России
    		    23 сентября 2022, 08:38
    Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Новый пакет санкций Европейского союза против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

    Как ожидается, пишет издание, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, передает ТАСС.

    По данным газеты, более радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.

    В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.

    В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций.

    Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

    Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.

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    Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой

    23 сентября 2022, 15:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    На неправильно врученные повестки о мобилизации необходимо подавать жалобы, их рассматривают в прокуратуре, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

    Повестка считается врученной, если ее передали в руки лично и под подпись, если полученный таким образом документ будет проигнорирован, то человека ждет штраф, пояснил Тригнин в беседе с телеканалом 360.

    «Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тыс. рублей», – сказал Тригнин.

    На повестку можно подать жалобу, их проверкой занимается прокуратура. Ведомство запрашивает основания для вызова в военкомат.

    Статус призыва скорректируют после решения прокуратуры, если повестку сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.

    Он уточнил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат. «Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», – уточнил юрист.

    К текущему моменту еще нет наказания за невыполнение такого предписания. В остальном же у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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    Коментарии (13)
    Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов

    23 сентября 2022, 18:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.

    Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».

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    «Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.

    Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.

    В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.

    «Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.

    К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».

    К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».

    «При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.

    Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    Коментарии (14)
     
     
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