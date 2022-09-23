Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, распространяются призывы принять участие в протестной акции в центре Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данное мероприятие не согласовано с властями.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве обратили внимание родителей, что нарушения детей, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток задержанным на митингах против проведения спецоперации не противоречит закону.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В среду президент Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.