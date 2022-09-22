В Донбассе стартовали кадровые конкурсы, проводимые по поручению Путина

В Донецкой и Луганской народных республиках стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», они проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин напомнил, что сегодня тысячи жителей республики находятся на фронте, многие работают в тылу, приближая общую победу.

«Боевая работа выявляет людей, способных принимать решения и нести ответственность. Но и в мирной жизни нам также необходим эффективный механизм поиска, отбора и обучения управленческих кадров. Для восстановления мирной жизни республика остро нуждается в профессионалах – грамотных управленцах, настоящих лидерах. Тех, кто готов взять на себя ответственность за возрождение экономики, промышленности и сельского хозяйства, восстановление социальной сферы», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что референдум о дальнейшем пути Донбасса в составе России начнется уже 23 сентября. «Лично у меня нет никаких сомнений в его исходе – мы ждали этого с 2014 года. А потому заниматься кадрами нам нужно, что называется, уже вчера», – добавил глава ДНР.

«Сегодня, по прямому поручению президента Российской Федерации, мы запускаем конкурсы «Лидеры возрождения». Есть ощущение, что если в России такой конкурс – это социальный лифт, то в Донбассе это может быть «социальной ракетой», – сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, призвал смотреть в будущее и участвовать в конкурсе: «Уже сегодня мы должны думать о возрождении экономической мощи и величия Луганского края. Приглашаю всех, кто готов трудиться и кому не безразлична судьба Родины, принять участие в конкурсе «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика», победителям которого будут предложены ответственные должности в системе управления республикой. Будущее Луганской Народной Республики в наших с вами руках!»

Как рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов Антон Сериков, конкурсы «Лидеры возрождения» строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года. «Кадровые конкурсы Луганской и Донецкой народных республик также состоят из регистрации, дистанционного и очного этапов отбора. Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Те участники, которые выполнят все условия первого этапа в обозначенные сроки, будут допущены до следующего, дистанционного, этапа конкурсного отбора», – рассказал он.

Ранее кадровые конкурсы стартовали в Запорожской и Херсонской областях.