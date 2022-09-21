В Запорожской и Херсонской областях по поручению Путина стартовали кадровые конкурсы

В Запорожской и Херсонской областях по прямому поручению президента России Владимира Путина стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей из числа местных граждан и уроженцев этих регионов, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач.

Несмотря на то, что конкурсы проводятся еще до вхождения территорий в состав России, они – часть уже выстроенной по поручению президента системы развития управленческих кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По сути, это аналог конкурса «Лидеры России» и тех проектов, которые по этой модели проводились в российских регионах. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области становятся частью страны возможностей. Ранее проекты платформы «Россия – страна возможностей» уже стали доступны для жителей этих территорий, в первую очередь – для молодежи: конкурсы «Большая перемена», «Твой ход», «Пишем будущее» и т. д.

Старт конкурсов дан очно – с участием официальных представителей России. Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев «Лидеры России», действует президентская платформа «Россия – страна возможностей». «И такие механизмы сейчас очень нужны на освобожденных территориях», – подчеркнул он.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев подтвердил актуальность этого конкурса. «Необходимость проведения кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» назрела. Наш регион получит возможность привлекать перспективных руководителей на наиболее важные и проблемные участки, будет сформирован полноценный кадровый резерв. Участники конкурса получат уникальный шанс на ускоренное личное и профессиональное развитие и возможность стремительного карьерного роста», – высказался Елисеев.

Как подчеркнул глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, конкурс «Лидеры возрождения» еще раз показывает, что регион встает на путь воссоединения с Россией: «Старт этого проекта – это четкий сигнал, что мы пройдем этот период становления региона вместе с Россией и в составе России. Нам необходимо решать огромное количество задач, проблем, вызовов и в социальной сфере, и в экономике, и в коммунальной сфере, и во многих других. Для этого нам нужны грамотные, эффективные, вовлеченные, мотивированные специалисты, которых мы рассчитываем найти именно с помощью открытого кадрового конкурса».

Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.

Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации/Мастерской управления «Сенеж»/Всероссийского образовательного центра «Машук». Также победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.