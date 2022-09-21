Путин: Правовой статус ополченцев Донбасса должен быть, как у кадровых военных России

Правительству России и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин.

Путин выступил с обращением к россиянам, тема – ситуация в Донбассе и спецоперация.

«Правительству, Министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Путин также потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.

«Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением», – сказал Путин.

Ранее президент объявил частичную мобилизацию.