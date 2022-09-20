Лукашенко заявил о намерении Запада создать из Белоруссии «новую Украину»

Из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО, ситуация вокруг страны очень опасная, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем.

«Уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он также сообщил, что получает все больше информации о том, что покинувшие Белоруссию оппозиционеры и их родственники «отлежались и сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу».

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо», – заявил белорусский президент.

По его словам, если надо поднять «территориальную оборону, значит, надо».

«Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем», – призвал Лукашенко.

Также он предложил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии.

«Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям», – считает белорусский лидер.

Также он потребовал при подготовке обновленной концепции национальной безопасности страны прописать существующие риски и угрозы, реакцию на них, а также оборонный союз с Россией.

«Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете Безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических», – заявил Лукашенко.

«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически, наша армия на острие, действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что «ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее». А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили, наверное, лет 20, как мы договорились об этом», – добавил президент Белоруссии.

Лукашенко настаивает на том, что в концепции надо «честно прописать те риски, угрозы, которые существуют», и «реакцию на них».

«Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко пообещал, что удара в спину российским войскам через Белоруссию не будет.

До этого Александр Лукашенко заявил о надежной защите исконно национальных границ Белоруссии.

Также он заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу.

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