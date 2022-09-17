Лукашенко заявил о надежной защите исконно национальных границ Белоруссии

Исконные национальные границы Белоруссии будут всегда надежно защищены, несмотря на складывающуюся непростую геополитическую ситуацию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства.

«Но если тогда сто лет назад, в начале двадцатого столетия молодая белорусская республика не имела сил защитить, то сегодня оборону наших исконно национальных границ мы не просто защитим, мы удержим», – цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, силовые структуры для свержения власти в Белоруссии формируются за рубежом, прежде всего на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу.

До этого Лукашенко заявил, что Польша планирует воспользоваться ситуацией и воссоздать новую Речь Посполитую, уже юридически оформляет свои особые привилегии на Украине.