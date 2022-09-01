Лукашенко: Белоруссия будет воевать только при угрозе ее нацбезопасности

Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена

«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.

«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.

«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.

Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.

«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.

В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.

«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.

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