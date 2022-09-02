Поздняков назвал условие участия России в Олимпиаде

Вопрос участия России в Олимпийских играх зависит от Международного олимпийского комитета (МОК), от которого можно ожидать что угодно, российским спортсменам нельзя переставать готовиться к Играм, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Может ли МОК передать право решения об участии россиян международным федерациями, как это было перед Рио-2016? МОК вообще креативная организация. От них что угодно можно ожидать», – цитирует РИА «Новости» Позднякова.

По его словам, ОКР настаивает на полном участии российских спортсменов в квалификации к ОИ-2024, но есть многие детали, с которыми нужно работать.

«Дипломатия любит тишину, поэтому в ближайшее время, думаю, не будет громких заявлений. Нашим спортсменам ни в коем случае нельзя бросать активно тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Это нужно, чтобы в тот момент, когда наши партнеры осознают необходимость возвращения наших спортсменов, те были во всеоружии, чтобы преодолеть квалификацию и поехать на Олимпиаду», – отметил глава ОКР.

По словам Позднякова, контакты с МОК никуда не делись, а самое важное – начать квалификационные соревнования для Олимпиады.

«Не могу говорить, что есть какая-то определенная дата и точка невозврата, потому что квалификационная система у каждого вида спорта своя. Фраза «точка невозврата» абсолютно неприменима к данной ситуации», – заявил он.

Также Поздняков заявил, что ОКР не испытывает проблем с бюджетом на Олимпиаду-2024.

«Благодаря нашим спонсорам мы обладаем необходимыми средствами, в этом плане у нас все в порядке», – заявил он. Также Поздняков добавил, что руководство Олимпийского комитета России получило приглашение на генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Много что произошло. Самое главное, осмысление места и роли олимпийского движения, переосмысление основных ценностей, которые стали как никогда актуальны. Подвергся сомнению основной тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения и так далее. Это все последствия, с моей точки зрения, некой медиавойны с Россией и русскими. Но мы видим, что наши голоса так или иначе начинают слышать. Самым ярким предвестником этого стало приглашение ОКР на генассамблею олимпийских комитетов (АНОК), я получил приглашение принять участие в заседании исполкома. Это хорошая площадка для дискуссии, для нормализации тех противоречий, которые возникли, подчеркиваю, не по нашей вине», – отметил глава ОКР.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

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